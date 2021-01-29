Биткоин резко подорожал после поста Илона Маска

Источник материала: ОНТ

Резкое ускорение роста стоимости биткоина отмечается в пятницу днем – так криптовалюта отреагировала на пост Илона Маска на своей странице в Twitter . Предприниматель упомянул биткоин в своей подписи на страничке. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Таким образом, по состоянию на 12.51 (по Москве) цена биткоина поднялась на 17,2%, он стоил 36 315 долларов. Такие данные предоставил портал CoinMarketCap, который высчитал среднюю стоимость более чем по 20 биржам.

На самой крупной по объему торгов криптовалютами бирже Binance эта валюта за день подорожала на 19,23%, до 37 155 долларов.

Это случилось после того, как в пятницу Маск в своей подписи в Twitter написал хэштэг «bitcoin», добавив в отдельном посте «В ретроспективе это было неизбежно».

До публикации этого поста биткоин стоил чуть более 32 тысяч долларов.

Фото pixabay

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