ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Прогноз погоды на 30 января: снег и понижение температуры воздуха

29.01.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Прогноз погоды на 30 января: снег и понижение температуры воздуха

Уходящий январь запомнится очень неустойчивой погодой. Морозные периоды чередовались с теплыми, и к концу месяца в атмосфере наметилась очередная перестройка и вновь похолодание. В последние дни января нас ждет зимняя погода. Выходные будут идеальными для занятий зимними видами спорта.

30 января погоду будет определять область пониженного атмосферного давления, по периферии которой будет поступать прохладный, влажный воздух с северо-запада Европы, днем в южных районах скажется влияние атмосферного фронта. Пройдет снег, температура продолжит понижаться.

В субботу облачно. Ночью по северо-восточной половине, днем почти повсеместно небольшой снег, наиболее интенсивный по Брестской и Гомельской областям. Ночью в северных районах слабая метель. Влажность до 90%. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный, ночью по северу страны порывистый. Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится.

К утру температура составит от -5°C по юго-востоку до -7°C в центральных и восточных районах. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет до 5-ти градусов прохладнее.

В середине дня столбики термометров достигнут отметки – от -3°C по юго-западу до -6°C по северо-западу.

К вечеру -4°C…-6°C. 

В последний день января сохранится влияние прохладной влажной воздушной массы с северо-запада Европы. Облачно с небольшими прояснениями. Местами по стране, а в ночные часы по Брестской, Гомельской и Могилевской областям на большей части территории кратковременный снег. На отдельных участках дорог будет скользко. Ветер юго-западный, западный умеренный, временами порывистый. Температура воздуха ночью -4°C…-10°C, при прояснениях до -12°C, в середине дня -1°C …-6°C. В начале февраля характер погоды существенно не изменится. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уходящий январь запомнится очень неустойчивой погодой. Морозные периоды чередовались с теплыми, и к концу месяца в атмосфере наметилась очередная перестройка и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусы поддерживают россиян в их стремлении к переменам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by