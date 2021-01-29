Прогноз погоды на 30 января: снег и понижение температуры воздуха

Источник материала: ОНТ

Уходящий январь запомнится очень неустойчивой погодой. Морозные периоды чередовались с теплыми, и к концу месяца в атмосфере наметилась очередная перестройка и вновь похолодание. В последние дни января нас ждет зимняя погода. Выходные будут идеальными для занятий зимними видами спорта.

30 января погоду будет определять область пониженного атмосферного давления, по периферии которой будет поступать прохладный, влажный воздух с северо-запада Европы, днем в южных районах скажется влияние атмосферного фронта. Пройдет снег, температура продолжит понижаться.

В субботу облачно. Ночью по северо-восточной половине, днем почти повсеместно небольшой снег, наиболее интенсивный по Брестской и Гомельской областям. Ночью в северных районах слабая метель. Влажность до 90%. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный, ночью по северу страны порывистый. Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится.

К утру температура составит от -5°C по юго-востоку до -7°C в центральных и восточных районах. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет до 5-ти градусов прохладнее.

В середине дня столбики термометров достигнут отметки – от -3°C по юго-западу до -6°C по северо-западу.

К вечеру -4°C…-6°C.

В последний день января сохранится влияние прохладной влажной воздушной массы с северо-запада Европы. Облачно с небольшими прояснениями. Местами по стране, а в ночные часы по Брестской, Гомельской и Могилевской областям на большей части территории кратковременный снег. На отдельных участках дорог будет скользко. Ветер юго-западный, западный умеренный, временами порывистый. Температура воздуха ночью -4°C…-10°C, при прояснениях до -12°C, в середине дня -1°C …-6°C. В начале февраля характер погоды существенно не изменится.

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