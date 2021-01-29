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Число акул и скатов в океанах сократилось на 71% за последние полвека

29.01.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Число акул и скатов в океанах сократилось на 71% за последние полвека

За последние почти 50 лет в мире стало меньше океанических акул и скатов на 71%, что является тревожным сигналом. Об этом пишет Newatlas со ссылкой на исследование канадских ученых.

К такому выводу пришли специалисты Университета Саймона Фрейзера (Канада). Они изучили 31 вид акул и скатов из Красного списка Международного союза охраны природы, а также 18 видов из Индекса живой планеты. Анализ показал, насколько изменилась численность данных рыб с 1970-го по 2018 год.

Подчеркивается, что изучались только жители открытого океана. Согласно полученным данным, сначала под угрозой исчезновения оказались представители крупных видов, потом – более мелкие.

К наиболее опасной зоне для указанных видов ученые отнесли Индийский океан, так как там почти не контролируется вылов акул и иных морских существ. Единственным видом, численность которого порадовала ученых, оказалась рыба-молот.

Авторы работы заметили, что акулы крайне важны в морской пищевой цепи – если они исчезнут, это может стать причиной разрушения целых экосистем.

Фото: pixabay

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За последние почти 50 лет в мире стало меньше океанических акул и скатов на 71%, что является тревожным сигналом. Об этом пишет Newatlas со ссылкой на исследование...
 
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