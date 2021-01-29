Источник материала: ОНТ

Лыжные акробаты из 11 стран собрались в «Раубичах». Уже завтра спортсмены разыграют первые награды этапа Кубка мира по фристайлу.

Белорусскую сборную представят сильнейшие фристайлисты, в том числе олимпийская чемпионка Алла Цупер – в этом сезоне она завоевала серебро на этапе в Ярославле. Также на награды рассчитывают Анна Гуськова, Павел Дик и Максим Густик. В Раубичах выступят и лидеры общего зачета Кубка мира: россиянин Максим Буров и Лаура Пил из Австралии. Завтра будут разыграны индивидуальные награды, в воскресной программе – синхронные прыжки.

Всего в «Раубичах» выступят 70 спортсменов. Из Минска фристайлисты отправятся в американский Дир-Вэлли, где 6 февраля пройдет очередной этап Кубка мира.

Фото: БЕЛТА

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