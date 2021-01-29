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Снег и метели обрушились на солнечные Лас-Вегас и Малибу
Источник материала: ОНТ
Аномальная погода на западе США. Снег обрушился на традиционно залитые солнцем Лас-Вегас и Малибу, метель накрыла даже засушливую пустыню Аризоны.
Для Калифорнии неожиданный снегопад стал облегчением после продолжительной засухи и вызвал восторг не только у ребятишек, но и у слонов в местном зоопарке – для них такое развлечение впервые в жизни. По словам синоптиков, метель в пустыне – достаточно редкое явление. За последние 120 лет снег в Аризоне выпадал менее десяти раз.
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Аномальная погода на западе США. Снег обрушился на традиционно залитые солнцем Лас-Вегас и Малибу, метель накрыла даже засушливую пустыню Аризоны. Для Калифорнии...
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