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Чем занимается в колонии Ефремов
Источник материала: ОНТ
Михаил Ефремов, который отбывает наказание в исправительной колонии, работает в пошивочном цехе. Об этом сам актер
Ефремов пошутил, говоря о своей новой работе: «Работаю Зевсом, укрощаю молнии. Вставляю молнии на швейке». Он также добавил, что уделяет много времени чтению.
ДТП с участием актера случилось 8 июня на Смоленской площади в Москве. Тогда Jeep Ефремова пересек двойную сплошную, выехал на встречку и врезался в «Ладу», за рулем которой сидел курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Водителя «Лады» с черепно-мозговой травмой госпитализировали, позже он умер. Сам актер в аварии не пострадал.
По данным экспертизы, в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения. Также в его крови нашли следы наркотиков.
Фото: Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС
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Михаил Ефремов, который отбывает наказание в исправительной колонии, работает в пошивочном цехе. Об этом сам актер сообщил корреспонденту «Коммерсант». Ефремов...
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