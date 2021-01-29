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Чем занимается в колонии Ефремов

29.01.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Чем занимается в колонии Ефремов

Михаил Ефремов, который отбывает наказание в исправительной колонии, работает в пошивочном цехе. Об этом сам актер сообщил корреспонденту «Коммерсант».

Ефремов пошутил, говоря о своей новой работе: «Работаю Зевсом, укрощаю молнии. Вставляю молнии на швейке». Он также добавил, что уделяет много времени чтению.

ДТП с участием актера случилось 8 июня на Смоленской площади в Москве. Тогда Jeep Ефремова пересек двойную сплошную, выехал на встречку и врезался в «Ладу», за рулем которой сидел курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Водителя «Лады» с черепно-мозговой травмой госпитализировали, позже он умер. Сам актер в аварии не пострадал.

По данным экспертизы, в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения. Также в его крови нашли следы наркотиков.

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС


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Михаил Ефремов, который отбывает наказание в исправительной колонии, работает в пошивочном цехе. Об этом сам актер сообщил корреспонденту «Коммерсант». Ефремов...
 
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