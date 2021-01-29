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Ведущие теннисисты завершают подготовку к Australian Open

29.01.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ведущие теннисисты завершают подготовку к Australian Open

Ведущие теннисисты завершают подготовку к первому крупному старту сезона – Открытому чемпионату Австралии. Вторая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль, на выставочном турнире в Аделаиде обыграл третий номер рейтинга – Доминика Тима из Австрии – 7:5, 6:4.

Лидер рейтинга Новак Джокович должен был встретиться с итальянцем Яником Синером. Серб не вышел на матч и-за повреждения руки, Джоковича заменил Филипп Краинович, выигравший первый сет 6:3. Вторую партию все же сыграл сам Джокович – повреждение оказалось не столь серьезным. Серб взял свою партию также со счетом 6:3. У женщин 11-я ракетка мира Серена Уильямс справилась с 3-м номером рейтинга японкой Наоми Осакой – 6:2, 2:6, 10:7. Australian Open стартует в Мельбурне 8 февраля.

 

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Ведущие теннисисты завершают подготовку к первому крупному старту сезона – Открытому чемпионату Австралии. Вторая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль, на...
 
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