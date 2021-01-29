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В Борисове собрались делегаты Всебелорусского собрания для обсуждения важных аспектов развития регионов
Источник материала: ОНТ
Подготовка к Всебелорусскому народному собранию продолжается. До форума – меньше двух недель. Есть время у делегатов обсудить самые важные аспекты развития регионов.
Сегодня в Борисове собрались представители трудовых коллективов, общественных организаций, депутатского корпуса. 310 человек представят Минскую область на Всебелорусском собрании. Говорили о приоритетах на ближайшие пять лет: это и развитие городов-спутников, и свободной экономической зоны, и реализация инвестиционных и социальных проектов.
Как рассчитывают делегаты, прочным фундаментом для реализации этих амбициозных задач станут положительные результаты, которых Минская область достигла за прошлые годы.
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В Борисове собрались делегаты Всебелорусского собрания для обсуждения важных аспектов развития регионов
Подготовка к Всебелорусскому народному собранию продолжается. До форума – меньше двух недель. Есть время у делегатов обсудить самые важные аспекты развития...
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