В Борисове собрались делегаты Всебелорусского собрания для обсуждения важных аспектов развития регионов

Источник материала: ОНТ

Подготовка к Всебелорусскому народному собранию продолжается. До форума – меньше двух недель. Есть время у делегатов обсудить самые важные аспекты развития регионов.





Сегодня в Борисове собрались представители трудовых коллективов, общественных организаций, депутатского корпуса. 310 человек представят Минскую область на Всебелорусском собрании. Говорили о приоритетах на ближайшие пять лет: это и развитие городов-спутников, и свободной экономической зоны, и реализация инвестиционных и социальных проектов.

Галина Рай, директор Воложинского территориального центра социального обслуживания населения: «Участие в ВНС – это, конечно, не только огромное доверие, но и ответственность. Конечно, нас волнует будущее страны. Я как представитель соцзащиты уверена в том, что государство продолжит соцкурс, но также внимание будет уделяться развитию экономики, чтобы больше внимание уделять соцзащите».

Сергей Левкович, первый заместитель председателя Миноблисполкома: «Первоочередная задача – увеличение заработной платы населения Минской области. Так как мы являемся центральным регионом страны, географическое положение нас обязывает развивать сферу транспортных услуг. Много у нас направлений в промышленности, и немаловажную роль в жизни области сегодня играют малые и средние предприятия. Сегодня их 64 тысячи примерно. И они формируют 40% областного бюджета».

Как рассчитывают делегаты, прочным фундаментом для реализации этих амбициозных задач станут положительные результаты, которых Минская область достигла за прошлые годы.

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