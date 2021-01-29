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Уличные акции протеста вспыхнули в четырех десятках польских городов
Источник материала: ОНТ
Польские активисты планируют новые, ещё более масштабные акции протеста, пока власти обсуждают, как именно реагировать на нарастание народного недовольства.
Спонтанные уличные акции вспыхнули в четырех десятках польских городов. И снова файеры, перекрытые улицы и силовое противостояние. Самый многочисленный митинг прошел в Варшаве, где на улицы вышли тысячи человек. Все они требуют отставки правительства на фоне пандемии и ухудшения качества жизни, а также отмены непопулярного закона о запрете абортов. «Общепольский страйк женщин» – неформальные лидеры протестов призывали потенциальных участников «выразить свой гнев так, чтобы его заметили». И в ближайшие дни масштаб уличных акций будет нарастать. В Варшаве повышенная концентрация полиции и спецназа.
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Польские активисты планируют новые, ещё более масштабные акции протеста, пока власти обсуждают, как именно реагировать на нарастание народного недовольства. ...
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