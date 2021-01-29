ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Уличные акции протеста вспыхнули в четырех десятках польских городов

29.01.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Уличные акции протеста вспыхнули в четырех десятках польских городов

Польские активисты планируют новые, ещё более масштабные акции протеста, пока власти обсуждают, как именно реагировать на нарастание народного недовольства.


Спонтанные уличные акции вспыхнули в четырех десятках польских городов. И снова файеры, перекрытые улицы и силовое противостояние. Самый многочисленный митинг прошел в Варшаве, где на улицы вышли тысячи человек. Все они требуют отставки правительства на фоне пандемии и ухудшения качества жизни, а также отмены непопулярного закона о запрете абортов. «Общепольский страйк женщин» – неформальные лидеры протестов призывали потенциальных участников «выразить свой гнев так, чтобы его заметили». И в ближайшие дни масштаб уличных акций будет нарастать. В Варшаве повышенная концентрация полиции и спецназа.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Польские активисты планируют новые, ещё более масштабные акции протеста, пока власти обсуждают, как именно реагировать на нарастание народного недовольства. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусы поддерживают россиян в их стремлении к переменам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by