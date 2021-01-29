|
ДТП в Брестском районе: пострадала девочка-подросток
Источник материала: ОНТ
В результате аварии в Брестском районе пострадала несовершеннолетняя пассажирка легковой машины. Об этом
Авария случилась в четверг, 28 января, в районе восьми утра на автодороге Брест – Радваничи – Старое Село. По данным ГАИ, 39-летняя жительница агрогородка Мухавец, сидящая за рулем легкового автомобиля «Мерседес-Бенц», во время обгона не справилась с управлением, съехала в кювет и врезалась в дерево.
В результате аварии пострадала водитель, а также 14-летняя девочка, которая ехала на заднем сидении. Их с травмами госпитализировали в медучреждение Бреста.
Фото: ГАИ УВД облисполкома
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате аварии в Брестском районе пострадала несовершеннолетняя пассажирка легковой машины. Об этом сообщили в управлении ГАИ УВД облисполкома. Авария...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)