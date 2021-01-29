ДТП в Брестском районе: пострадала девочка-подросток

Источник материала: ОНТ

В результате аварии в Брестском районе пострадала несовершеннолетняя пассажирка легковой машины. Об этом сообщили в управлении ГАИ УВД облисполкома.

Авария случилась в четверг, 28 января, в районе восьми утра на автодороге Брест – Радваничи – Старое Село. По данным ГАИ, 39-летняя жительница агрогородка Мухавец, сидящая за рулем легкового автомобиля «Мерседес-Бенц», во время обгона не справилась с управлением, съехала в кювет и врезалась в дерево.

В результате аварии пострадала водитель, а также 14-летняя девочка, которая ехала на заднем сидении. Их с травмами госпитализировали в медучреждение Бреста.





Фото: ГАИ УВД облисполкома

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