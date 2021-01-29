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Груз с секретом: в Беларусь пытались незаконно ввезти легковой автомобиль, спрятав его в фуре среди запчастей
Источник материала: ОНТ
Работниками гродненской таможни была пересечена попытка несанкционированного ввоза на ЕАЭС легкового автомобиля, который был спрятан среди запчастей. Об этом
Ввоз легковушки пытались осуществить из Литвы, через пункт «Котловка». Водитель большегруза показал таможенникам документы, согласно которым перевозил бывшие в употреблении автозапчасти на территорию ЕАЭС.
Сотрудниками таможенной службы в отношении нарушителя начат административный процесс по статье КоАП за недекларирование товаров – наказание в данном случае предусматривает штраф в размере до 30% от стоимости товара, который пытались ввезти незаконно.
Фото: ГТК
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Груз с секретом: в Беларусь пытались незаконно ввезти легковой автомобиль, спрятав его в фуре среди запчастей
Работниками гродненской таможни была пересечена попытка несанкционированного ввоза на ЕАЭС легкового автомобиля, который был спрятан среди запчастей. Об...
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