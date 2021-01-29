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Груз с секретом: в Беларусь пытались незаконно ввезти легковой автомобиль, спрятав его в фуре среди запчастей

29.01.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Груз с секретом: в Беларусь пытались незаконно ввезти легковой автомобиль, спрятав его в фуре среди запчастей

Работниками гродненской таможни была пересечена попытка несанкционированного ввоза на ЕАЭС легкового автомобиля, который был спрятан среди запчастей. Об этом рассказали в Государственном таможенном комитете.

Ввоз легковушки пытались осуществить из Литвы, через пункт «Котловка». Водитель большегруза показал таможенникам документы, согласно которым перевозил бывшие в употреблении автозапчасти на территорию ЕАЭС.

Сотрудниками таможенной службы в отношении нарушителя начат административный процесс по статье КоАП за недекларирование товаров – наказание в данном случае предусматривает штраф в размере до 30% от стоимости товара, который пытались ввезти незаконно.

Фото: ГТК

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Работниками гродненской таможни была пересечена попытка несанкционированного ввоза на ЕАЭС легкового автомобиля, который был спрятан среди запчастей. Об...
 
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