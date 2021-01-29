Источник материала: Хартия'97

Швейцарские ученые разгадали тайну перевала Дятлова 29.01.2021, 19:35

Представлена новая теория.

"Невыясненные обстоятельства несчастного случая, произошедшего на перевале Дятлова в январе 1959 года, когда погибли девять лыжников-туристов, на протяжении нескольких десятилетий подогревают домыслы. Двое ученых представили новую теорию", - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger (перевод — inopressa.ru ).

В научном журнале Communications Earth & Environment Александр Пузрин из Швейцарской высшей технической школы Цюриха (EHT) и Йохан Гауме из Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) и Института изучения снега и снежных лавин на основе разработанных моделей представили теорию, согласно которой причиной смерти девяти лыжников стала снежная плита, говорится в статье.

"Согласно расследованию, проведенному в те года в России, к смерти альпинистов привела масштабная "стихийная сила". Они погибли от переохлаждения. Но то, почему в сильный мороз они выбежали из палатки босиком и в легкой одежде и почему у четверых из них были обнаружены переломы черепа, сломанные ребра и внутренние повреждения, оставалось неясным, - пишет издание. - (...) На самом деле спавших в палатке россиян, вероятно, застигла врасплох лавина, как сегодня предполагает и российская генпрокуратура".

"Исследователи тщательно изучили документы, рассказывающие о загадочном происшествии, и разработали аналитическую модель, с помощью которой они реконструировали смертоносную лавину. Затем они рассчитали, что лавина могла сойти посреди ночи, примерно спустя 9,5-13,5 часов после того, как альпинисты сделали выемку на склоне, чтобы защитить свою палатку от ветра".

"Но как объяснить сход лавины на относительно равнинной местности (менее 30 градусов) при том, что накануне вечером не было снегопада? У исследователей есть объяснение и этому, а именно катабатические ветра. Это холодный воздух, дующий вниз по склону и перемещающий снег", - поясняет издание.

"Эти катабатические ветра, а также то, что альпинисты выкопали выемку на склоне, вероятно, привело к тому, что в какой-то момент в снежной плите образовалась и начала расти трещина. "И в итоге снежная плита обрушилась", - рассказал Пузрин (...)".

"Согласно модели, вероятно также, что такой сход снежной плиты не оставляет больших следов на склоне. Этим объясняется то, почему поисковая группа тогда не нашла однозначных доказательств схода лавины (...)", - говорится в статье.

"Исследователи также разработали трехмерные цифровые модели, имитирующие травмы, к которым может привести сход такой лавины. Они установили, что они соответствуют тем повреждениям, что были описаны в протоколах результатов вскрытия тел погибших".

"Несмотря на новые данные, ученые осторожны. Они подчеркивают, что несчастный случай во много остается загадкой", - передает Tages-Anzeiger.

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