Источник материала: Хартия'97

Al Jazeera: Белый дом отменил одну из крупнейших оружейных сделок Трампа 29.01.2021, 19:24

фото: AP, Andrew Harnik

Заморожена продажу американских истребителей F-35 Объединенным Арабским Эмиратам.

В четверг, 28 января, пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки прокомментировала временную приостановку продажи американских истребителей F-35 в ОАЭ. Во время пресс-конференции она заявила, что реализация некоторых незавершенных оборонных поставок и военных продаж временно остановлена, чтобы новая американская администрация убедилась в том, что они соответствуют стратегическим целям Соединенных Штатов и внешней политике, в том числе в отношении поиска путей урегулирования конфликта в Йемене, пишет aljazeera.net (перевод — inosmi.ru ).

Псаки добавила, что также будут пересмотрены некоторые политические соглашения, в том числе «Соглашение Авраама» и связанные с ним обязательства США.

Госдепартамент США ранее объявил, что администрация президента США Джо Байдена временно приостановила некоторые сделки, связанные с продажей оружия американским союзникам, чтобы пересмотреть их. В сообщениях СМИ говорится, что заморозка военных контактов повлияет на продажу американских истребителей F-35 в ОАЭ и боеприпасов в Саудовскую Аравию, что было одной из крупнейших оружейных сделок, заключенных администрацией бывшего президента США Дональда Трампа.

Сообщается также, что временная приостановка выполнения ряда сделок — это «обычная административная процедура при передаче власти».

Посол ОАЭ в США Юсеф аль-Отайба прокомментировал решение Вашингтона пересмотреть военную сделку о продаже ОАЭ американских истребителей F-35. По его словам, ОАЭ ожидают, что новая администрация пересмотрит текущую политику Соединенных Штатов.

Всего через два дня после инаугурации Джо Байдена ОАЭ подтвердили, что в последний рабочий день бывшего президента Дональда Трампа они подписали с США соглашения о закупке до 50 истребителей F-35, 18 вооруженных дронов MQ-9B и другого оборонного оборудования в рамках сделки на сумму 23 миллиарда долларов.

В декабре 2020 года Сенат США заблокировал попытку сорвать сделку, которая, по словам демократов, предпринималась в спешке и без надлежащих гарантий того, что оружие не попадет в чужие руки и не будет способствовать разжиганию беспорядков на Ближнем Востоке.

Решение получило положительный отклик

В четверг сенатор-демократ Элизабет Уоррен приветствовала решение администрации президента США Джо Байдена приостановить сделки по продаже оружия и военной техники в ОАЭ и Саудовскую Аравию.

Уоррен написала в Твиттере, что ОАЭ и Саудовская Аравия несут ответственность за продолжение гуманитарной трагедии в Йемене своей бессмысленной кампанией бомбардировок, и США давно пора прекратить поставлять им оружие для войны.

В среду, 27 января, сенатор-демократ Кристофер Мёрфи, комментируя пересмотр оружейных сделок с ОАЭ и Саудовской Аравией, сказал, что оружие, которое США продавали этим странам, использовалось для убийства детей, вербовки их в экстремистские группировки и подпитки опасной гонки вооружений на Ближнем Востоке.

По мнению сенатора Мёрфи, приостановка выполнения оружейных сделок — это правильный шаг. Пришло время, как он выразился, перезагрузить отношения США с их союзниками из Персидского залива.

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