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Лукашенко: Стены университета – не место для политических митингов
29.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
От обсуждения новой Конституции до советов по воспитанию детей. Александр Лукашенко встретился с учащимися вузов Беларуси, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.
Ведущий вуз страны и даже мира. Это подтверждают международные рейтинги, а также стремление иностранцев здесь учится. Только китайских студентов в Белгосуниверситете без малого две тысячи.
В БГУ поступают не просто лучшие белорусы – молодые люди с сильной гражданской позицией, готовые отстаивать свое мнение. Они и пригласили президента в гости. Лукашенко приехал и сразу обозначил – он настроен на честный и конструктивный разговор.
Общественно-политические вопросы – самые актуальные. Студенты уверяют: готовы внести свои предложения в новую Конституцию. Говорили о перераспределении полномочий президента.
Лукашенко и сам не раз говорил о то, что следующему президенту будет не просто. Сегодня ответственность за многие решения – на главе государства. И он подчеркивает: главное сохранить то, что создавалось трудом каждого белоруса.
В беседе с президентом участвовали и студенты региональных вузов. Вопросы задавали по видеосвязи. Лукашенко поддержал идею нового праздника – Дня белорусского студенчества, а также создание в вузах целевых фондов для спонсирования фундаментальных исследований. Кроме этого, Лукашенко рассказал о своем понимании патриотизма.
Были и
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Об этом глава Беларуси заявил на встрече со студентами в Белгосуниверситете.
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