Лукашенко: Стены университета – не место для политических митингов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

От обсуждения новой Конституции до советов по воспитанию детей. Александр Лукашенко встретился с учащимися вузов Беларуси, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.

Ведущий вуз страны и даже мира. Это подтверждают международные рейтинги, а также стремление иностранцев здесь учится. Только китайских студентов в Белгосуниверситете без малого две тысячи.

«Я видел мир, лучше нигде нет, потому что это свое. И чем взрослее вы будете, тем больше вас будет тянуть в тот дворик города Минска, на тот клочок земли, где вы выросли, какая-то деревушка, село или агрогородок. Не торопитесь терять свое, оно лучше, чем чужое», – сказал Лукашенко.

В БГУ поступают не просто лучшие белорусы – молодые люди с сильной гражданской позицией, готовые отстаивать свое мнение. Они и пригласили президента в гости. Лукашенко приехал и сразу обозначил – он настроен на честный и конструктивный разговор.

«Вы и сами активно высказываете свою позицию в социальных сетях, даже на улицах, даже в лицо представителям власти. Я в курсе. Никто не запрещает вам говорить, выражать мнение можно, нужно обязательно. Но недопустимо переходить черту закона. Стены университета – не место для политических митингов. Прошу это учесть», – отметил Лукашенко.

Общественно-политические вопросы – самые актуальные. Студенты уверяют: готовы внести свои предложения в новую Конституцию. Говорили о перераспределении полномочий президента.

Лукашенко и сам не раз говорил о то, что следующему президенту будет не просто. Сегодня ответственность за многие решения – на главе государства. И он подчеркивает: главное сохранить то, что создавалось трудом каждого белоруса.

«Четверть века в истории – это ничто, это пыль. За четверть века такое не делают, что мы сделали. Вы со временем это поймете. Не ломаете то, что не нужно ломать. Есть многое, от чего надо отказаться и сломать. И в экономике мы ломаем. Делайте то, чтобы не было революционных ломок. Хотя когда я так говорю, мне как-то не очень удобно, потому что я по характеру я сам революционер. Но мы должны быть убеждены, что после вот этого слома будет лучше», – заявил Лукашенко.

В беседе с президентом участвовали и студенты региональных вузов. Вопросы задавали по видеосвязи. Лукашенко поддержал идею нового праздника – Дня белорусского студенчества, а также создание в вузах целевых фондов для спонсирования фундаментальных исследований. Кроме этого, Лукашенко рассказал о своем понимании патриотизма.

«Я ни у вас, ни у своей страны ни копейки, ломаного гроша не взял и не украл ничего. У меня единственное, что есть – это моя страна. Я отдал ее строительству всю свою сознательную жизнь. А те, кто понимаю, что ее разрушают оттуда, чтобы поделить на куски или целиком прихватить, это меня может привести в крайнюю стадию возбуждения, мягко говоря», – поделился президент.