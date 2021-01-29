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Предстоят снежные выходные. Дальше — просто зима
Источник материала: Onliner
Синоптики утверждают, что февраль — еще не весна. Предъявляют снег и морозы. (Кстати, в прошлом году в эти даты им
Обратите внимание, в выходные за окном что-то промелькнет. Это торопливый циклон Олаф, зашедший с юга, носится со своей лопатой снега. Шлепает его куда придется. Хватит этого Олафа ненадолго, дольше коммунальщикам придется убирать за ним. В ближайшие дни толщина снега несколько увеличится, плюсов не видно.
В субботу и воскресенье простая и понятная зима без изысков и крайностей: ночью до минус 10 (при ясном небе до 12), днем — от 1 до 6 мороза.
Короткие снегопады распространятся на всю страну. С понедельника ночные минусы могут доходить до 15, днем разброс от 1 до 7.
По всей видимости, в середине недели произойдет что-то, от чего зависит, в какую сторону станут развиваться события. Возможно, до нас еще дотянутся крепкие морозы. Не убирайте далеко качели и подготовьте язык.
А завтра отправляйтесь на гору, отбирайте снег у лыжников. У нас не так много снежных выходных, чтобы не делать этого.
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