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Предстоят снежные выходные. Дальше — просто зима

29.01.2021 20:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Синоптики утверждают, что февраль — еще не весна. Предъявляют снег и морозы. (Кстати, в прошлом году в эти даты им нечего было предъявить для подтверждения своей теории.) Как бы то ни было, лыжники в прошлых комментариях снова добились своего: наскребли снега на полноценную трассу и теперь его оберегают. Пока этим запасам ничто не угрожает, оттепели не предвидится, запасы будут пополняться. Но уже виднеется некий поворот, за которым ничего не виднеется, но явно что-то есть.

Обратите внимание, в выходные за окном что-то промелькнет. Это торопливый циклон Олаф, зашедший с юга, носится со своей лопатой снега. Шлепает его куда придется. Хватит этого Олафа ненадолго, дольше коммунальщикам придется убирать за ним. В ближайшие дни толщина снега несколько увеличится, плюсов не видно.

В субботу и воскресенье простая и понятная зима без изысков и крайностей: ночью до минус 10 (при ясном небе до 12), днем — от 1 до 6 мороза.

Короткие снегопады распространятся на всю страну. С понедельника ночные минусы могут доходить до 15, днем разброс от 1 до 7. Белгидромет упорно напоминает, что это нормально, так бывает зимой.

По всей видимости, в середине недели произойдет что-то, от чего зависит, в какую сторону станут развиваться события. Возможно, до нас еще дотянутся крепкие морозы. Не убирайте далеко качели и подготовьте язык.

А завтра отправляйтесь на гору, отбирайте снег у лыжников. У нас не так много снежных выходных, чтобы не делать этого.

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Синоптики утверждают, что февраль — еще не весна. Предъявляют снег и морозы. (Кстати, в прошлом году в эти даты им нечего было предъявить для подтверждения своей...
 
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