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Житель Минской области купил BMW, не рассчитал его мощность и в тот же день разбил

29.01.2021 20:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Лобовое столкновение автомобилей произошло 28 января в 16 часов в Ивацевичском районе. По предварительной информации, 31-летний житель Минской области, управляя автомобилем BMW, двигался по автодороге Р6 Ивацевичи — Пинск — Столин. На 15-м километре водитель не справился с управлением транспортного средства и совершил столкновение с автомобилем Audi 80, который двигался по встречной полосе. После столкновения BMW съехал в кювет, где врезался в придорожное дерево. 

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, участники ДТП не получили тяжелых травм, так как все были пристегнуты ремнями безопасности. Водитель BMW рассказал инспектору ГАИ, что в этот день он приобрел автомобиль и не рассчитал его мощность, неправильно выбрал скорость движения и не учел погодные условия.

Житель Минской области купил BMW, не рассчитал его мощность и в тот же день разбил
Житель Минской области купил BMW, не рассчитал его мощность и в тот же день разбил

В ГАИ отмечают, что произошедшее ДТП — наглядный пример того, как пассивные средства защиты (ремни безопасности и детские удерживающие устройства) спасают жизни.

 
 
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Лобовое столкновение автомобилей произошло 28 января в 16 часов в Ивацевичском районе. По предварительной информации, 31-летний житель Минской области, управляя...
 
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