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Житель Минской области купил BMW, не рассчитал его мощность и в тот же день разбил
Источник материала: Onliner
Лобовое столкновение автомобилей произошло 28 января в 16 часов в Ивацевичском районе. По предварительной информации, 31-летний житель Минской области, управляя автомобилем BMW, двигался по автодороге Р6 Ивацевичи — Пинск — Столин. На 15-м километре водитель не справился с управлением транспортного средства и совершил столкновение с автомобилем Audi 80, который двигался по встречной полосе. После столкновения BMW съехал в кювет, где врезался в придорожное дерево.
Как
В ГАИ отмечают, что произошедшее ДТП — наглядный пример того, как пассивные средства защиты (ремни безопасности и детские удерживающие устройства) спасают жизни.
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Лобовое столкновение автомобилей произошло 28 января в 16 часов в Ивацевичском районе. По предварительной информации, 31-летний житель Минской области, управляя...
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