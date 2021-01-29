Житель Минской области купил BMW, не рассчитал его мощность и в тот же день разбил

Источник материала: Onliner

Лобовое столкновение автомобилей произошло 28 января в 16 часов в Ивацевичском районе. По предварительной информации, 31-летний житель Минской области, управляя автомобилем BMW, двигался по автодороге Р6 Ивацевичи — Пинск — Столин. На 15-м километре водитель не справился с управлением транспортного средства и совершил столкновение с автомобилем Audi 80, который двигался по встречной полосе. После столкновения BMW съехал в кювет, где врезался в придорожное дерево.

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, участники ДТП не получили тяжелых травм, так как все были пристегнуты ремнями безопасности. Водитель BMW рассказал инспектору ГАИ, что в этот день он приобрел автомобиль и не рассчитал его мощность, неправильно выбрал скорость движения и не учел погодные условия.









В ГАИ отмечают, что произошедшее ДТП — наглядный пример того, как пассивные средства защиты (ремни безопасности и детские удерживающие устройства) спасают жизни.