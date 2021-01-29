На трассе М1 под Крупками жуткая авария

Источник материала: Tut.by

Вечером 29 января под Крупками произошла страшная авария, сообщили AUTO.TUT.BY читатели.

По словам очевидцев, на трассе М1 в кювете по меньшей мере две фуры, но могут быть и другие автомобили. На видео, которое прислали нам читатели, видно, как один из большегрузов горит открытым пламенем. Также двигатель и кабину одного из автомобилей вырвало и отбросило на несколько десятков метров.

Информации о пострадавших пока нет. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

(Будет дополнено.)