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На трассе М1 под Крупками жуткая авария

29.01.2021 20:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 29 января под Крупками произошла страшная авария, сообщили AUTO.TUT.BY читатели.

По словам очевидцев, на трассе М1 в кювете по меньшей мере две фуры, но могут быть и другие автомобили. На видео, которое прислали нам читатели, видно, как один из большегрузов горит открытым пламенем. Также двигатель и кабину одного из автомобилей вырвало и отбросило на несколько десятков метров.

Информации о пострадавших пока нет. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

(Будет дополнено.)

 
 
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Информации о пострадавших пока нет. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
 
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