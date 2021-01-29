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На трассе М1 под Крупками жуткая авария
Источник материала: Tut.by
Вечером 29 января под Крупками произошла страшная авария, сообщили AUTO.TUT.BY читатели.
По словам очевидцев, на трассе М1 в кювете по меньшей мере две фуры, но могут быть и другие автомобили. На видео, которое прислали нам читатели, видно, как один из большегрузов горит открытым пламенем. Также двигатель и кабину одного из автомобилей вырвало и отбросило на несколько десятков метров.
Информации о пострадавших пока нет. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
(Будет дополнено.)
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Информации о пострадавших пока нет. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
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