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28 человек представят спорт на Всебелорусском собрании. Среди них — Капский и Мирончик-Иванова
Источник материала: Партизан
Министерство спорта и туризма опубликовало список 28 делегатов на Всебелорусское народное собрание от спортивной отрасли, пишет
Фото: пресс-служба президента
В их число вошли руководитель ФК БАТЭ Андрей Капский, призеры Олимпиад Сергей Новиков, Наталья Цилинская, Анастасия Прокопенко, Антонина Кошель. Полностью список выглядит следующим образом.
Брестская область
1. Попенко Александр Николаевич -тренер-преподаватель Брестского областного ЦОР по гребле
2. Исаченко Борис Валентинович, тренер-преподаватель СДЮШОР по стрельбе из лука
3. Остапук Сергей Васильевич, тренер-преподаватель по легкой атлетике СДЮШОР (г. Малорита)
4. Лойша Ирина Николаевна, директор ДЮСШ по акробатике (г. Барановичи)
5. Цыганчук Наталья Николаевна, тренер-преподаватель ДЮСШ по акробатике (г. Барановичи)
6. Невдах Александр Владимирович, директор ДЮСШ (г. Столин)
7. Грачев Дмитрий Игоревич, тренер-преподаватель спортивного клуба «Эдельвейс"(г. Пинск)
8. Кобринец Михаил Степанович, директор ДЮСШ ФК «Пинск»
Могилевская область
1. Новиков Сергей Валентинович, начальник управления спорта и туризма Могилевского облисполкома
2. Свистунов Михаил Николаевич, директор Костюковичского физкультурно-оздоровительного центра «Физкультура и здоровье»
3. Королев Владимир Иванович, директор Горецкой детско-юношеской спортивной школы
4. Бельский Павел Дмитриевич, директор Бобруйского государственного училища олимпийского резерва
5. Лукомский Евгений Александрович, директор СДЮШОР № 3 (г. Бобруйск)
Минская область
1. Кураш Алексей Александрович, спортсмен волейбольного клуба «Шахтер»
2. Негода Максим Юрьевич, спортсмен-инструктор РЦОП «Стайки»
3. Кошель Антонина Владимировна, председатель БОО «Ветераны физической культуры и спорта»
4. Капский Андрей Анатольевич, председатель правления ФК «БАТЭ»
5. Мирончик-Иванова Анастасия Сергеевна, спортсмен-инструктор РПЦОП по легкой атлетике
Гомельская область
1. Помазова Татьяна Александровна, начальник отдела образования спорта и туризма Ветковского РИК
2. Силкина Ольга Владимировна, спортсмен-инструктор «РЦОП по водным видам спорта»,
3. Серков Александр Владимирович, заведующий Гомельским государственным училищем олимпийского резерва
Гродненская область
1. Урбанович Александра Сергеевна, инструктор-методист СДЮШОР № 2 (г.Лида)
Витебская область
1. Воронцов Игорь Валерьевич, тренер-преподаватель по легкой атлетике «Витебское УОР»
2. Санникова Елена Сергеевна, тренер-преподаватель по лыжным гонкам СДЮШОР № 2 (г. Новополоцк)
Минск
1. Цилинская Наталья Валерьевна, председатель Белорусской федерации велосипедного спорта
2. Головинский Дмитрий Сергеевич, тренер-преподаватель по гребле «ЦОР по гребле»
3. Прокопенко Анастасия Валерьевна, спортсмен-инструктор «РЦОП по водным видам спорта
4. Журавкина Елена Семеновна, директор физкультурно-спортивного центра детей и молодежи Первомайского района г. Минска
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Министерство спорта и туризма опубликовало список 28 делегатов на Всебелорусское народное собрание от спортивной отрасли, пишет SPORT.TUT.BY
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