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"Белавиа" будет летать в Тбилиси три раза в неделю

29.01.2021 20:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С 3 февраля авиакомпания "Белавиа" будет совершать рейсы в Тбилиси трижды в неделю, говорится в сообщении на официальном сайте авиакомпании.



Таким образом, частота выполнения рейсов по маршруту Минск - Тбилиси - Минск увеличивается до трех раз в неделю, пишет "Интерфакс".

Полеты из Минска в Тбилиси будут выполняться по средам, четвергам и воскресеньям, в обратном направлении – по четвергам, пятницам и понедельникам. Время в пути - 3 часа.
 
Теги: Минск
 
 
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С 3 февраля авиакомпания "Белавиа" будет совершать рейсы в Тбилиси трижды в неделю, говорится в сообщении на официальном сайте авиакомпании.
 
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