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Baza: 22-летняя дочь бывшего вице-премьера РФ Шувалова зарабатывает $26 миллионов в год

29.01.2021 20:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Baza: 22-летняя дочь бывшего вице-премьера РФ Шувалова зарабатывает $26 миллионов в год

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  • 29.01.2021, 19:52
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Baza: 22-летняя дочь бывшего вице-премьера РФ Шувалова зарабатывает миллионов в год
Мария Шувалова с отцом и балериной №1 Майей Плисецкой
Фото: ТАСС

Официально 23-летняя Мария Шувалова работает балериной в Большом театре.

Доход дочери главы российской госкорпорации развития "ВЭБ.РФ" Игоря Шувалова - Марии Шуваловой - в 2018 году в компании "КСП Капитал управление активами" мог составить 2 062 326 565 рублей (около 22 532 815 евро). Это утверждает интернет-проект "База" в материале, размещенном на его сайте в пятницу, 29 января, пишет dw.com.

Издание при этом ссылается на источник, имеющий доступ к базам Федеральной налоговой службы.

23-летняя Мария Шувалова - балерина. В 2017 году она окончила Московскую государственную академию хореографии и была принята в балетную труппу Большого театра. Там, по данным "Базы", заработок Шуваловой в 2018 году был равен 851 тысяч рублей (около 9 286 евро).

При этом, по версии авторов расследования, чистая прибыль компании "КСП Капитал управление активам" за 2018 год составила 63 млн рублей (около 687 366 тыс. евро) - "то есть в 33 раза меньше, чем зарплата ее сотрудницы Марии Шуваловой". "База" не говорит, какую именно должность могла занимать в "КСП" дочь главы "ВЭБ.РФ".

Между тем в пресс-службе компании, отвечая на запрос издания, отмечают: "Мария Шувалова не занимает и никогда не занимала какой-либо должности в "КСП Капитал управление активами" и, как следствие, никогда не получала в нем какой-либо заработной платы".

"Ни "КСП Капитал управление активами", ни его единственный бенефициар Сергей Котляренко не являются и никогда не являлись “номинальными владельцами" какого-либо имущества своих клиентов, в том числе семьи Игоря Шувалова", - добавляют там. Сама Мария Шувалова комментариев по поводу публикации пока не давала.

В 2018 году Шувалов занимал должность первого вице-премьера

Игорь Шувалов в 1997 году был назначен начальником Департамента государственного реестра федеральной собственности Госкомитета по управлению имуществом. В 2000 году он занял пост руководителя аппарата правительства, а через четыре года стал помощником президента. С 2008 по 2018 годы Шувалов занимал должность первого вице-премьера. С мая 2018 года возглавляет госкорпорацию развития "ВЭБ.РФ".

Как следует из закона о госслужбе России от 2004 года, чиновникам запрещено "заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц", напоминает "База".

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Официально 23-летняя Мария Шувалова работает балериной в Большом театре.
 
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