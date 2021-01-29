Письма в клеточку: как в Беларуси переписываются с политзаключенными

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“...Настроение тут бодрое, здоровье в норме. Больше тревожусь и молюсь за то, что на воле. Историческое время. Впрочем, Бог лучше знает, где и в какое время нам надо быть - не дает испытания выше сил”, - пишет политзаключенный Павел Северинец.