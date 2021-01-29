|
Генпрокуратура: Готовим пакет документов о признании экстремистским бело-красно-белого флага
29.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Как сообщает ведомство, ранее к ним поступило коллективное обращение, «под которым подписались более сотни граждан».
— В Генеральную прокуратуру поступило коллективное обращение, под которым подписались более сотни граждан с просьбой о признании бело-красно-белого флага экстремистским.
С учетом ранее проведенной Генеральной прокуратурой работы по совершенствованию законодательства о противодействии экстремизму в настоящее время мы готовим пакет документов о признании экстремистскими бело-красно-белого флага и иной символики, —
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщает ведомство, ранее к ним поступило коллективное обращение, «под которым подписались более сотни граждан».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)