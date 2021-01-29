Генпрокуратура: Готовим пакет документов о признании экстремистским бело-красно-белого флага

Источник материала: Салiдарнасць

Как сообщает ведомство, ранее к ним поступило коллективное обращение, «под которым подписались более сотни граждан».





— В Генеральную прокуратуру поступило коллективное обращение, под которым подписались более сотни граждан с просьбой о признании бело-красно-белого флага экстремистским.

С учетом ранее проведенной Генеральной прокуратурой работы по совершенствованию законодательства о противодействии экстремизму в настоящее время мы готовим пакет документов о признании экстремистскими бело-красно-белого флага и иной символики, — сообщила телеканалу «Беларусь 1» официальный представитель Генпрокуратуры Анжелика Курчак.