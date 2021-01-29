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Делегаты Всебелорусского собрания обсудили инвестиции, транспорт, туризм

29.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минской области прошла встреча делегатов VI Всебелорусского народного собрания от Центрального региона, передает телеканал «МИР 24».

Привлечение инвестиций, перспективы электротранспорта, развитие агро-эко-туризма. В Борисов приехали руководители районов и городов, чиновники, бизнесмены, медики и аграрии. Люди разных профессий обсудили развитие области и страны в целом.

«Не исключая строительство многоквартирных жилых домов, мы будем стремиться выделять людям земельные участки, строить для этого инфраструктуру. Эту тему обсуждали на диалоговых площадках. Люди хотят комфортные дороги», – отметил первый заместитель председателя Минского облисполкома Сергей Левкович.

В течение нескольких месяцев в Беларуси работали диалоговые площадки и общественные приемные. Участники выдвигали предложения по решению проблем в различных сферах. Например, строительство жилья и доступность медицины на селе.

«Чтобы были выездные фельдшерско-акушерские пункты, где будут лабораторные исследования, узкие специалисты. То есть в отдаленные деревни выезды и оказание там помощи, проведение обследования», – высказала мнение заведующая фельдшерско-акушерским пунктом, делегат VI Всебелорусского народного собрания Галина Шупенько.

VI Всебелорусское народное собрание пройдет с 11 по 12 февраля.



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В Борисов приехали руководители районов и городов, чиновники, бизнесмены, медики и аграрии.
 
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