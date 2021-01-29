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Делегаты Всебелорусского собрания обсудили инвестиции, транспорт, туризм
29.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минской области прошла встреча делегатов VI Всебелорусского народного собрания от Центрального региона, передает телеканал «МИР 24».
Привлечение инвестиций, перспективы электротранспорта, развитие агро-эко-туризма. В Борисов приехали руководители районов и городов, чиновники, бизнесмены, медики и аграрии. Люди разных профессий обсудили развитие области и страны в целом.
В течение нескольких месяцев в Беларуси работали диалоговые площадки и общественные приемные. Участники выдвигали предложения по решению проблем в различных сферах. Например, строительство жилья и доступность медицины на селе.
VI Всебелорусское народное собрание пройдет с 11 по 12 февраля.
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В Борисов приехали руководители районов и городов, чиновники, бизнесмены, медики и аграрии.
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