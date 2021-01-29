Журналистка Tut.by Надежда Калинина задержана и доставлена на Окрестина

Источник материала: Onliner

Как сообщила главный редактор политико-экономического блока новостей Tut.by Ольга Лойко, Надежда планировала пройти на минский съезд делегатов Всебелорусского народного собрания, который в 16:00 начался в ДК «Камволь». Примерно в это время от нее поступил сигнал SOS, а вскоре стало понятно, что она находится в РОВД Ленинского района.

По информации редакции Tut.by, на Надежду составлен протокол об административном правонарушении, по какой статье конкретно — непонятно: к ней не допустили адвоката. В 19:30 журналистку увезли на Окрестина.