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Генпрокуратура возбудила дело о хищении тракторов МТЗ на 2,3 млн евро в отношении гражданина Литвы

29.01.2021 21:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело о хищении 154 тракторов МТЗ на 2,3 млн евро, сообщили в пресс-службе ведомства.



Дело возбудили в отношении гражданина Литвы — руководителя одного из иностранных торговых домов ОАО «МТЗ». По данным ведомства, в августе 2018 года этот руководитель заключил договор о поставке в адрес представляемого им торгового дома различных моделей тракторов, произведенных ОАО «МТЗ».

«Далее вместо доставки и выгрузки техники торговому дому он умышленно перенаправил ее на склад подконтрольной литовской фирмы. Полученную таким образом продукцию иностранный гражданин вскоре продал третьим лицами — с Минским тракторным заводом не рассчитался», — сказано в сообщении.

Генеральная прокуратура Беларуси в отношении гражданина Литвы и иных лиц возбудила уголовное дело о хищении путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере по ч.4 ст. 210 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
 
 
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Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело о хищении 154 тракторов МТЗ на 2,3 млн евро, сообщили в пресс-службе ведомства.
 
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