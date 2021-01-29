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«В Генеральную прокуратуру поступило коллективное обращение, под которым подписались более сотни граждан с просьбой о признании бело-красно-белого флага экстремистским. С учетом ранее проведенной Генеральной прокуратурой работы по совершенствованию законодательства о противодействии экстремизму в настоящее время мы готовим пакет документов о признании экстремистскими бело-красно-белого флага и иной символики», - сообщила официальный представитель Генпрокуратуры Беларуси Анжелика Курчак.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Генпрокуратура: Бело-красно-белый флаг признают экстремистским В настоящее время готовиться пакет документов.

Объяснили все это тем, что в ведомство поступило более сотни обращений от граждан с просьбой приравнять бело-красно-белый флаг, «который в годы войны стал символом зверств на белорусской земле», к экстремистской символике.