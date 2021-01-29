Источник материала: Хартия'97

2 000 белорусских спортсменов подписали письмо за честные выборы 1 29.01.2021, 21:22

Фото: by.tribuna.com

Юбилейный автограф оставила легкоатлетка Яна Максимова.

Две тысячи белорусских спортсменов подписали письмо за честные выборы и против насилия, пишет телеграм-канал «Трибуны» .

Юбилейный автограф оставила Яна Максимова – легкоатлетка, чемпионка Беларуси и призер ЧЕ по пятиборью.

А еще – жена обладателя «серебра» Олимпиады Андрея Кравченко, который подписал письмо под номером №1.

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