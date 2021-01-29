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2 000 белорусских спортсменов подписали письмо за честные выборы
Источник материала: Хартия'97
2 000 белорусских спортсменов подписали письмо за честные выборы
Юбилейный автограф оставила легкоатлетка Яна Максимова.
Две тысячи белорусских спортсменов подписали письмо за честные выборы и против насилия, пишет телеграм-канал
Юбилейный автограф оставила Яна Максимова – легкоатлетка, чемпионка Беларуси и призер ЧЕ по пятиборью.
А еще – жена обладателя «серебра» Олимпиады Андрея Кравченко, который подписал письмо под номером №1.
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Юбилейный автограф оставила легкоатлетка Яна Максимова.
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