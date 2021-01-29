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Игорь Эйдман: Задачи кремлевской агентуры просты как три копейки

29.01.2021 21:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Игорь Эйдман: Задачи кремлевской агентуры просты как три копейки

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  • 29.01.2021, 20:51
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Игорь Эйдман: Задачи кремлевской агентуры просты как три копейки
Игорь Эйдман

Про провокаторов и их картину мира.

До 31-го осталось совсем немного времени, а количество провокаций всё увеличивается. Понятно, что, в отличие от российских оппозиционеров, россияне за рубежом - в относительной безопасности. Но и к нашим скромным усилиями, видимо, уже начали присматриваться соответствующие российские органы, пишет российский оппозиционный политик Игорь Эйдман.

23-го января на улицы Берлина в защиту Алексея Навального и других политзаключенных вышли 3000 демонстрантов. Это была самая массовая акция за пределами России. Как оказалось, на неё отреагировали не только ведущие немецкие СМИ, но и путинская агентура.

Накануне новой демонстрации, назначенной на 31-е, полиция сообщила нам, что вскоре после ее завершения на том же месте заявлена акция против Ангелы Меркель, организуемая неким выходцем из России, который утверждает, что якобы с нами коопирируется и призовет наших участников к нему присоединиться. Конечно, мы об этом всём ни сном, ни духом. А Меркель благодарны за помощь Алексею и, вообще, в германскую политику не вмешиваемся.

Суть этой провокации - физически смешать и связать демонстрацию в защиту Навального с акцией против Меркель. Задачи кремлевской агентуры просты как три копейки и основаны на ее убогом понимании политики. По видимому, эти идиоты хотят послать Меркель месседж: "Вот Вы поддерживаете Навального, а его сторонники в Германии требует вашей отставки".

Таким образом они надеются как-то настроить Меркель против Навального и российских оппозиционеров. Дурь полная, но путинойды думают, что политика везде устроена как у них в Кремле, то есть на основе личной лояльности и чинопочитания.

В общем, мы на провокации внимание не обращаем и выходим 31-го в 14 00 на Потсдамер платц, чтобы двинуться оттуда к российскому посольству. Такие же акции будут не только в России, но по всей Германии и миру. Мы выходим в поддержку Навального, всех российских, украинских, крымскотатарских, чеченских и других политических узников Кремля.

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