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БЧБ-флаг признают экстремистским

29.01.2021 21:43 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Генпрокуратура Беларуси анонсировала скорое признание бело-красно-белого флага экстремистским. Такая информация прозвучала в эфире телеканала «Беларусь-1».

Для объявления БЧБ-флага экстремистским Генпрокуратура готовит пакет соответствующих документов. Ведомство объясняет это тем, что поступило коллективное обращение с подписями более ста граждан — все они просят приравнять бело-красно-белый флаг к экстремистской символике, ведь «в годы войны он стал символом зверств на беларуской земле» (в действительности БЧБ-флаг не имеет к этому никакого отношения). Помимо БЧБ, Генпрокуратура хочет добиться признания экстремисткой и «иной» символики, какой конкретно — не сообщается.

Своим заявлением Генпрокуратура отреагировала на просьбу активистов пророссийских организаций и инициатив — именно они обратились в ведомство с требованием о запретить национальную бело-красно-белую символику, о чем сегодня написали госСМИ.

 
 
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Генпрокуратура Беларуси анонсировала скорое признание бело-красно-белого флага экстремистским. Такая информация прозвучала в эфире телеканала «Беларусь-1». Для...
 
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