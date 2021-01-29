Достижения науки: в Минске наградили лучших ученых

Источник материала: Mir24.TV Belarus

От нанотехнологий и экотранспорта до атомной станции и космоса. Белорусские ученые в Минске сегодня представили свои последние разработки, передает телеканал «МИР 24».

На двух площадках Академии наук показали почти 400 инновационных новинок в сфере агропромышленного комплекса, химии, медицины, физики, биотехнологий и продуктов питания. Сегодня же наградили ученых и исследователей – авторов проектов, которые вошли в топ-10 достижений академических ученых за 2020 год.

«Наука никогда не была убыточной. Она всегда была высокоокупаемой. Мало того, ученые сейчас научились зарабатывать. Две трети от того, что необходимо Академии наук, ученые зарабатывают самостоятельно посредством разных договоров, грантов, заказов. И мы все меньше и меньше ориентируемся на бюджетные средства», – отметил председатель президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков.

«Звание «Ученый года» – это признание не только ученых Беларуси, но признание ученых стран Содружества. Это звание дается и за международные отношения. Мы работаем совместно с Академией наук России, Украины, Таджикистана, Армении, Молдавии. И самое главное – это международное сотрудничество, совместная работа», – сказал ученый года Национальной академии наук Беларуси – 2020 Владимир Агабеков.

Награды сегодня получили более 50 белорусских ученых и авторских коллективов.