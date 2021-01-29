|
Достижения науки: в Минске наградили лучших ученых
29.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
От нанотехнологий и экотранспорта до атомной станции и космоса. Белорусские ученые в Минске сегодня представили свои последние разработки, передает телеканал «МИР 24».
На двух площадках Академии наук показали почти 400 инновационных новинок в сфере агропромышленного комплекса, химии, медицины, физики, биотехнологий и продуктов питания. Сегодня же наградили ученых и исследователей – авторов проектов, которые вошли в топ-10 достижений академических ученых за 2020 год.
«Звание «Ученый года» – это признание не только ученых Беларуси, но признание ученых стран Содружества. Это звание дается и за международные отношения. Мы работаем совместно с Академией наук России, Украины, Таджикистана, Армении, Молдавии. И самое главное – это международное сотрудничество, совместная работа», – сказал ученый года Национальной академии наук Беларуси – 2020 Владимир Агабеков.
Награды сегодня получили более 50 белорусских ученых и авторских коллективов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На двух площадках Академии наук показали почти 400 инновационных новинок в сфере агропромышленного комплекса, химии, медицины, физики, биотехнологий и продуктов...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)