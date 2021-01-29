На трассе М1 под Крупками авария — две фуры в кювете, одна горит (видео)

Источник материала: Onliner

Две фуры оказались в кювете в результате аварии, которая произошла сегодня вечером в Минской области. Как пишут наши читатели, ДТП произошло на трассе М1, неподалеку от Крупок. Одна фура загорелась, на видео показано, что двигатель автопоезда лежит далеко от кабины. Судя по записи, одна из пострадавших фур зарегистрирована в Польше.

Информации о пострадавших пока не поступало.

(будет дополнено)