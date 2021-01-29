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Генеральная прокуратура заявила, что готовится пакет документов о признании бчб-флага экстремистским
Источник материала: Onliner
В эфире телеканала «Беларусь 1» сообщили, что более сотни белорусов отправили в Генеральную прокуратуру коллективное обращение, в котором требуют причислить бело-красно-белый флаг к экстремистской символике и запретить его к публичной демонстрации.
В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что обращение принято и будет изучено в установленном законом порядке. «С учетом ранее проведенной Генеральной прокуратурой работы по совершенствованию законодательства о противодействии экстремизму в настоящее время мы готовим пакет документов о признании экстремистскими бело-красно-белого флага и иной символики», — прокомментировала происходящее официальный представитель Генпрокуратуры Беларуси Анжелика Курчак.
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Генеральная прокуратура заявила, что готовится пакет документов о признании бчб-флага экстремистским
В эфире телеканала «Беларусь 1» сообщили, что более сотни белорусов отправили в Генеральную прокуратуру коллективное обращение, в котором требуют причислить...
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