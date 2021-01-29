Генеральная прокуратура заявила, что готовится пакет документов о признании бчб-флага экстремистским

Источник материала: Onliner

В эфире телеканала «Беларусь 1» сообщили, что более сотни белорусов отправили в Генеральную прокуратуру коллективное обращение, в котором требуют причислить бело-красно-белый флаг к экстремистской символике и запретить его к публичной демонстрации.

В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что обращение принято и будет изучено в установленном законом порядке. «С учетом ранее проведенной Генеральной прокуратурой работы по совершенствованию законодательства о противодействии экстремизму в настоящее время мы готовим пакет документов о признании экстремистскими бело-красно-белого флага и иной символики», — прокомментировала происходящее официальный представитель Генпрокуратуры Беларуси Анжелика Курчак.