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Слишком низкий рейтинг: Шепелева попросили уйти с ТНТ

29.01.2021 22:15 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Слишком низкий рейтинг: Шепелева попросили уйти с ТНТ
Дмитрий Шепелев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Так получилось, что хорошие и добрые передачи про идеальную любовь и хорошеньких деток давно никто не смотрит. Такие программы не приносят рейтингов, а значит, априори являются убыточными. Людям, как и много лет назад, нужно зрелищ. А значит, шоу должно продолжаться. Шоу – а именно, скандалы, ссоры, разводы и драки. Дмитрий Шепелев почувствовал это на своей шкуре, и не в первый раз.

38-летний ведущий Дмитрий Шепелев еще недавно уверял, что сам ушел с Первого канала. Мол, устал от дрязг в эфире, и на самом деле создан для чего-то прекрасного.

Теперь мир телевизионщиков озарила очередная новость: Шепелев ушел с ТНТ. Его программу не продлили на второй сезон. Что же помешало талантливому и действительно привлекательному ведущему прижиться на новом месте? Ведь ему казалось, что он нашел себя и вел хорошую передачу «Ты как я». К нему в студию приходили дети и их родители и вели светские беседы на злободневные темы.

Но из-за низких рейтингов продюсеры решили закрыть это детское шоу, ведь в современном мире на одном энтузиазме далеко не уедешь. Как сообщает Starhit, ведущий пробовался в другой проект, но и там не вышло.

Конечно, Дмитрий Шепелев, скорее всего, и в этот раз сам принял решение уйти. Но уж не попросили ли его? В своих соцсетях ведущий демонстрирует идиллию. Но на деле его преследуют профессиональные неудачи.

«Он пробовался в другой проект, тоже посвященный звездным родителям и их дочкам-сыночкам, – «МАМА LIVE». Его кандидатуру даже всерьез рассматривали, но в итоге утвердили кавээнщика и актера Ивана Пышненко», – приводит Starhit слова источника с ТНТ.


Напомним, после смерти певицы Жанны Фриске Дмитрий Шепелев закрутил новый роман. Он счастлив в отношениях с Екатериной Тулуповой. С ней ведущий познакомился в детском саду, куда ходили их дети. Пара живет счастливо.
 
Теги: Новости
 
 
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38-летний ведущий Дмитрий Шепелев еще недавно уверял, что сам ушел с Первого канала.
 
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