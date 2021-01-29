Слишком низкий рейтинг: Шепелева попросили уйти с ТНТ

Источник материала: UDF

«Он пробовался в другой проект, тоже посвященный звездным родителям и их дочкам-сыночкам, – «МАМА LIVE». Его кандидатуру даже всерьез рассматривали, но в итоге утвердили кавээнщика и актера», – приводитслова источника с ТНТ.