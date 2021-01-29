Источник материала: UDF





Фото: личный архив

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Журналист Tut.by Надежда Калинина задержана. Она на Окрестина Днем 29 января Надежда Калинина перестала выходить на связь.

Днем 29 январяперестала выходить на связь. Она пыталась попасть на съезд делегатов ВНС по Минску, который в 16.00 начался в ДК «Камволь».Позже стало известно, что девушка находится в РУВД Ленинского района Минска. Там нам сообщили, что она задержана и они «больше ничего не скажут». В пресс-службе МВД сначала сообщили, что журналиста доставили в РУВД для проверки документов.Пока журналист находилась в РУВД, к ней не пустили адвоката. Напомним, ст. 62 Конституции Республики Беларусь гарантирует каждому право пользоваться юридической помощью адвоката в любой момент.