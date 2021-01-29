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Журналист Tut.by Надежда Калинина задержана. Она на Окрестина

29.01.2021 22:15 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

На корреспондента Tut.by Надежду Калинину составлен административный протокол. За что — неизвестно. Девушку увезли на Окрестина. Ранее в РУВД Ленинского района Минска сообщили, что она задержана.

Журналист Tut.by Надежда Калинина задержана. Она на Окрестина

Фото: личный архив

Днем 29 января Надежда Калинина перестала выходить на связь. Она пыталась попасть на съезд делегатов ВНС по Минску, который в 16.00 начался в ДК «Камволь».

Позже стало известно, что девушка находится в РУВД Ленинского района Минска. Там нам сообщили, что она задержана и они «больше ничего не скажут». В пресс-службе МВД сначала сообщили, что журналиста доставили в РУВД для проверки документов.

Пока журналист находилась в РУВД, к ней не пустили адвоката. Напомним, ст. 62 Конституции Республики Беларусь гарантирует каждому право пользоваться юридической помощью адвоката в любой момент.
 
Теги: Минск
 
 
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Днем 29 января Надежда Калинина перестала выходить на связь.
 
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