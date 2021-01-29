Команда Team De Rooy вернется на «Дакар-2022» в расширенном составе. Легендарные олдтаймеры тоже будут

Источник материала: Onliner Раллийная команда Team De Rooy по экономическим причинам не смогла принять участие в Марафоне Dakar'2021, но уже объявила о том, что точно вернется на Dakar'2022, причем в весьма необычном составе.

Team De Rooy — единственная команда, которой дважды за много лет удавалось отвоевать «Золотого бедуина» у КАМАЗа — в 2012 и 2016 годах. Команда выступает на болидах IVECO собственной постройки и ее тим-босс и топ-пилот Жерар де Рой пообещал подготовить к грядущей гонке два новых грузовика.

Под знаменами Team De Rooy на Dakar'2022 также два старых грузовика марки... DAF. Да-да, это те самые легендарные дакаровские ДАФы, на которых гонялся отец Жерара де Роя — Ян де Рой. На этом болиде DAF 3300 по прозвищу Бык де Рой — старший выиграл Dakar 1985 года. С тех пор грузовик бережно хранился в семье де Рой и поддерживался в рабочем состоянии. Он выступит в категории Classic, впервые введенной на «Дакаре» нынешнего года.





Сама идея гонок на траках-олдтаймерах настолько понравилась Жерару, что на следующую гонку отправят еще одну не менее знаменитую семейную реликвию — «двухголовый» DAF сезона 1984 года. Этот болид не был чемпионом, но одним из самых запоминающихся грузовиков ралли Dakar всех времен стал точно.





В конструкцию внесут минимальные изменения, связанные с современными требованиями по безопасности, но во всем остальном грузовики будут полностью оригинальными. Механики Team De Rooy уже приступили к подготовке «старичков» к грядущей гонке.