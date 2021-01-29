Новый вид мошенничества: в России пенсионерка узнала о продаже своей квартиры из квитанции ЖКХ

Источник материала: ОНТ

В российском Краснодаре пенсионерка лишилась квартиры, став жертвой мошенничества. При этом она не подписывала каких-либо бумаг о передаче прав собственности. О том, что квартира числится за другим собственником, она узнала из квитанции за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края.

В прокуратуру обратилась 86-летняя женщина, которая с 1976 года проживала в своей квартире, однако в октябре прошлого года получила квитанцию за жилищно-коммунальные услуги, в которой в качестве собственника указан неизвестный.

По факту обращения проведена проверка. Следователи выяснили, что официально пенсионерка сама продала квартиру в апреле прошлого года – о этом свидетельствует соответствующий договор, добавленный в местное управление Росреестра.

Возбуждено уголовное дело по факту предполагаемого мошенничества. Также в ходе проверки стало известно еще о четырех случаях, жертвами которых стали одинокие горожане.

Фото: epp.genproc.gov.ru

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