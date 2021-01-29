Взрыв в многоквартирном жилом доме в Австрии: пострадали шесть человек

Источник материала: ОНТ

В результате взрыва в многоквартирном жилом доме Австрии пострадали шесть человек. Об этом пишет местное издание Kleine Zeitung .

Это случилось в пятницу, около 8 утра по местному времени, в общине Лангенцерсдорф. Около 150 человек боролись с огнем, к полудню работы по тушению были закончены.

Причина произошедшего до сих пор не называется. Согласно предварительной версии, взорвался бытовой газ.

Частично пострадал верхний этаж, квартиры на третьем и четвертом этажах полностью разрушены. Спасатели работают на месте ЧП. Не исключается вероятность того, что под завалами до сих пор могут быть люди.

Пострадали шесть человек, один из них тяжело ранен. Их оперативно госпитализировали. Всем лишившимся жилища в результате произошедшего предоставили общежитие и все необходимое, но большинство из этих людей остановились у родственников или друзей.

Фото: kurier.at

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