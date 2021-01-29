ДТП на М1 в Минской области: в сгоревшем грузовике обнаружили два тела

Источник материала: ОНТ

Крупная авария на оживлённой трассе М1 в Минской области. Кадры с места события публикуют в интернете очевидцы.

Первые видео появились около часа назад. И, судя по всему, столкновение произошло незадолго до этого – на кадрах ещё не успели подъехать экипажи ГАИ. Под Крупками – это чуть больше 100 км от Минска – в кювете оказались по меньшей мере два большегруза. Но, как рассказывают водители, могут быть ещё автомобили. Один грузовик горит открытым пламенем. Двигатель и кабину другого вырвало и отбросило на несколько десятков метров. Как сообщили «Нашим новостям» в ГАИ, столкновение было лобовым. В сгоревшем автомобиле обнаружено два тела. Причины дорожной аварии устанавливаются. Движение на этом участке трассы затруднено.

Как сообщают в МВД, водитель Mercedes Actros с полуприцепом не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со Scania. Mercedes загорелся. Когда пламя потушили, в кабине Scania были обнаружены два трупа – 45-летнего уроженца Молодечно и 54-летнего уроженца Кобрина.

Причины происшествия устанавливаются





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