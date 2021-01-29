|
ДТП на М1 в Минской области: в сгоревшем грузовике обнаружили два тела
Источник материала: ОНТ
Крупная авария на оживлённой трассе М1 в Минской области. Кадры с места события публикуют в интернете очевидцы.
Первые видео появились около часа назад. И, судя по всему, столкновение произошло незадолго до этого – на кадрах ещё не успели подъехать экипажи ГАИ. Под Крупками – это чуть больше 100 км от Минска – в кювете оказались по меньшей мере два большегруза. Но, как рассказывают водители, могут быть ещё автомобили. Один грузовик горит открытым пламенем. Двигатель и кабину другого вырвало и отбросило на несколько десятков метров. Как сообщили «Нашим новостям» в ГАИ, столкновение было лобовым. В сгоревшем автомобиле обнаружено два тела. Причины дорожной аварии устанавливаются. Движение на этом участке трассы затруднено.
Как
Причины происшествия устанавливаются
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Крупная авария на оживлённой трассе М1 в Минской области. Кадры с места события публикуют в интернете очевидцы. Первые видео появились около часа назад. И, судя по...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)