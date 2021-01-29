ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Академии управления при Президенте Беларуси – 30 лет: праздничный концерт прошел во Дворце Республики

29.01.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Академии управления при Президенте Беларуси – 30 лет: праздничный концерт прошел во Дворце Республики

Академии управления при Президенте Беларуси – 30 лет. По этому поводу выпускники, преподаватели, представители госорганов собрались на праздничный концерт во Дворце Республики. 

За 30 лет из стен Академии вышли около сотни тысяч специалистов: руководители районов, главы предприятий и министерств. Подготовку будущие управленцы проходят на базе 3-х институтов Академии, по 21-й специальности. Лучшие сотрудники вуза удостоены правительственных наград.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси: «Я сам в свое время учился в Академии, прекрасно помню то время: лекции, выступления интересных людей, преподавателей, профессоров. Это дает серьезную подготовку. Позволяет расширить те знания, которые были получены в базовом учебном учреждении. Сегодня я бы хотел пожелать Академии новых профессиональных успехов, новых ярких страниц в плане подготовки управленцев. Не просто управленцев, а управленцев с большой буквы, патриотов нашей страны».

Телеграмму с поздравлениями в адрес коллектива направил и Александр Лукашенко. Сегодня главная миссия Академии – формирование новой генерации управленцев, и каждый должен быть настоящим профессионалом, убежденным государственником и патриотом, отметил Президент. К слову, престиж образования в Академии управления подтверждают и студенты – ежегодно вуз входит в десятку лучших университетов страны. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Академии управления при Президенте Беларуси – 30 лет. По этому поводу выпускники, преподаватели, представители госорганов собрались на праздничный концерт во...
 
Новости дня
Новости разные
 
Команда Team De Rooy вернется на «Дакар-2022» в расширенном составе. Легендарные олдтаймеры тоже будут
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by