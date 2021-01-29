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Академии управления при Президенте Беларуси – 30 лет: праздничный концерт прошел во Дворце Республики
Источник материала: ОНТ
Академии управления при Президенте Беларуси – 30 лет. По этому поводу выпускники, преподаватели, представители госорганов собрались на праздничный концерт во Дворце Республики.
За 30 лет из стен Академии вышли около сотни тысяч специалистов: руководители районов, главы предприятий и министерств. Подготовку будущие управленцы проходят на базе 3-х институтов Академии, по 21-й специальности. Лучшие сотрудники вуза удостоены правительственных наград.
Телеграмму с поздравлениями в адрес коллектива направил и Александр Лукашенко. Сегодня главная миссия Академии – формирование новой генерации управленцев, и каждый должен быть настоящим профессионалом, убежденным государственником и патриотом, отметил Президент. К слову, престиж образования в Академии управления подтверждают и студенты – ежегодно вуз входит в десятку лучших университетов страны.
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Академии управления при Президенте Беларуси – 30 лет: праздничный концерт прошел во Дворце Республики
Академии управления при Президенте Беларуси – 30 лет. По этому поводу выпускники, преподаватели, представители госорганов собрались на праздничный концерт во...
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