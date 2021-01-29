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О риторике белорусской оппозиции в заявлениях для прессы и для «своих». Рубрика «Будет дополнено»
Источник материала: ОНТ
Чего больше всего боится беглая белорусская оппозиция? Уже несколько недель ответ, кажется, очевиден для всех – больше всего боятся правды. И, как оказалось, воровство фондов солидарности – это не единственная проблема. В распоряжении телеканала ОНТ оказалась запись видеоконференции, на которой символы протестов говорят правду. Самое важное: в публичной риторике – якобы вера в победу, а в закрытом от посторонних глаз и ушей общении – уныние, признание ошибок и ругань за лидерство. Об этом – в рубрике «Будет дополнено».
В Telegram-каналах вам доказывают, что белорусы выходят гулять сами и никто ими не кукловодит из-за рубежа.
Это ложь. Впереди выходные, по дворам и лесам опять будут бродить с флагами «марши четырёх человек». Но даже это координируется. А ещё символы этой недореволюции публично говорят одно, а между собой – другое. Если коротко – говорят о том, что всё плохо и ничего не получается. Меня зовут Игорь Тур, и я дополню тему.
Анонс вы уже видели в соцсетях ОНТ. Итак, скриншот из закрытой Zoom-конференции. Участники следующие: Светлана Тихановская, Павел Латушко, Вадим Прокопьев, Ольга Карач и другие беглые граждане. Они обсуждают с дворовыми инициативами, что тем нужно делать в выходные 16-17 января. Участники и особенно организаторы дворовых маршей, у вас большие проблемы. Но к вам вернёмся позже.
Итак, о чём говорят, будучи уверенными, что их не подслушивают? Начинает Ольга Карач, обсуждают проблемы релокантов, которым не платят обещанных денег. Чуть позже подключается Тихановская. С важнейшим вопросом – хватает ли часа на общение?
Дальше госпожа Тихановская надолго умолкает, а первую скрипку играет Ольга Карач – мы рассказывали о ней во «Лжи беглых», это руководитель чешского фонда «Наш дом», она давно сидит на европейских грантах, которые традиционно идут через Прагу. Карач объясняет дворам, почему у тех нет доступа к финансам от Европы.
Чуть позже Карач продолжает о том, как европейские деньги не публично идут «для своих» – то есть и ей в том числе.
К этому моменту к конференции уже подключился Павел Латушко – ну, конечно, про деньги ведь начали говорить. Пал Палыч не смог прокомментировать вопрос от дворовых инициатив про изменения в белорусское законодательство, а вот когда спросили про отмену чемпионата мира по хоккею в Минске – о, тут начался театр восторга.
Есть более подходящее слово – «кукловодится». Белорусы, которые живут за рубежом, если вы правда помогали Латушко забрать у белорусов на родине спортивный праздник – вы не очень хорошие белорусы. Как и Вадим Прокопьев, беглый ресторатор, который привлекает к себе внимание агрессивной риторикой – всех порвать, всех наказать, победа близко. Но вот Вадим подключается к конференции – и ему как публичному якобы эксперту экономики задают вопрос: когда уже санкции против Лукашенко дадут результат?
Вот и поговорили... Вадим, кстати, почему-то в шапке в помещении, но демократия это позволяет. А ещё – обратили внимание? На публике – как только не склоняли Лукашенко, а между собой устами модератора – уважительно: «Александр Григорьевич». А что с санкциями? Вадим Прокопьев продолжает: раньше нужно было вводить, сейчас – бесполезно.
Вот тут не соврал. Дальше спрашивали про защиту оппозиционной информации – ни Тихановская, ни Латушко, ни Прокопьев ответить не смогли. Да и чего тут отвечать – вы же смотрите этот эфир и видите эту закрытую Zoom-конференцию. А вот по поводу Всебелорусского народного собрания Латушко захотел выступить. Правда, и тут, оказывается, бойкоты работают слабо.
И вот, наконец, спустя полчаса слова снова просит Тихановская. К дворовым инициативам есть претензии – плохо работают.
Светлана, конечно, интересная. Требует консенсуса от дворов – но его ведь нет даже в верхушке протестов. Одни хотят мирных маршей, другие – радикализации. Вот вопрос Вадиму Прокопьеву.
«Симпатии части силовиков» – это если часть силовиков с оружием перейдут на сторону оппозиции и выступят против тех силовиков, которые останутся с государством. А это, уважаемые зрители, гражданская война. Такие, как Прокопьев, сидя за границей, хотели бы видеть вооружённый конфликт в Беларуси ради своей победы. Дальше оппозиция опять начала спорить: нет, мол, взрослой конструкции протестов, много вопросов к самим себе. И, наконец, вопрос Тихановской про деньги из Европы.
Короче, денег нет и не будет. А почему? Потому что на них слишком много желающих за рубежом. Объясняет Тихановская, а чуть позже – Ольга Карач.
Я поясню: оппозиция сидела на грантах 26 лет, а сейчас собирается менять свою систему. Да бросьте, изменения коснутся того, кто европейские деньги разворует – вот и всё. Дальше говорили о том, что ждут помощи от США, Латушко обещал после победы закрыть мелкие убыточные предприятия и вызвать безработицу. Но ведь это Zoom-конференции с дворовыми инициативами – почему не говорят о дворах? Но опять претензии.
Мы знаем. Вопросы цензурируются. Как мы и говорили, Тихановская живёт в информационном вакууме, и всё, что она комментирует, – это информация от кукловодов Вечёрко и Стрижака. Светлана почти сразу конференцию покинула, хотя и её, и Латушко просили прокомментировать слив информации на ОНТ. Может, они это сделают позже? Пока отдуваться пришлось Ольге Карач – вопрос про Стрижака и фонд BySol.
Ольга, спасибо вам. Теперь вернёмся к дворовым инициативам в Беларуси. Это закрытый Telegram-чат тех самых дворовых инициатив под фантастическим названием «Кураторы 97». Фантазия, конечно, есть – есть ник «Владислав Пельш», особо смешно – «Баснославный фыр». Что же касается сути, то вкратце: уже после маршей в тех числах участники пришли к выводу, что ничего не получается, и уже в понедельник – нет революции. Переживают за Лосика, хотя и уверены, что государство его спасёт. На следующий день вообще кто-то честно признался, что уже ничего не ждёт от этих протестов, а вот радикализация – это выход. И вот – коктейли Молотова предлагают, палки, а те, кто нападал на милицию в августе, – герои. В итоге закончили тем, что раз революция не получилась – нужно заняться экспортом белорусской сгущёнки в Польшу, от этого будет больше толку и самим, и Беларуси, и Польше.
Ребята, не ходите никуда на выходных. Что до беглых, то вы сейчас судорожно ищете, кто слил нам информацию, ищете среди участников дворовых инициатив. А вы уверены, что с нами на связи не кто-то из вашей верхушки или её ближайшего окружения? Кстати, сейчас в верхушке беглых началась грызня между парой Вечёрко – Стрижак и Ольгой Карач, которой всё больше симпатизирует Тихановская. И война эта будет не на жизнь, а на смерть – политическую уж точно.
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Чего больше всего боится беглая белорусская оппозиция? Уже несколько недель ответ, кажется, очевиден для всех – больше всего боятся правды. И, как оказалось,...
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