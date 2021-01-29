Встреча Лукашенко со студентами в БГУ: политические игры, роль молодёжи в государственных делах, амнистия и цензура в соцсетях

Источник материала: ОНТ

Большая вовлечённость молодёжи в государственное строительство и простые ответы на самые сложные вопросы последних месяцев. У Президента сегодня состоялся разговор со студентами. Их активность в прошлом году не раз выходила за пределы аудиторий, да и вообще учебного процесса. К слову, они сами инициировали встречу с Александром Лукашенко.

Говорили без купюр – и о попытке госпереворота, как случившееся расценивает власть и о тех, кто просто попал под руку, как считают студенты. Договориться удалось: к каждому, потерявшему место учёбы, что называется, по глупости, подойдут индивидуально. Но выражать своё мнение, преступая закон, недопустимо. На этом стоит Президент.

О национальных амбициях, влиянии Telegram-каналов и уроках для соседей. О паре, которую лучше не пропускать.

Студенты шумно собираются на пары. И вроде от обычной эту не отличишь. Разве что звонок не прозвенит, но на этой лекции опоздавших не будет. Место встречи изменить нельзя – Белгосуниверситет. Студенты сами просили. Они ведь привыкли ориентироваться на Telegram, а тут – к ним едет первоисточник.

Правда, ректорат перехватит инициативу. Конечно, о БГУ говорить можно долго. Всё же это не просто ведущий вуз страны, он на 317-м месте в самом престижном британском рейтинге. Конкуренция – это хорошо, решили и в самом университете.

Да и пандемия подтолкнула искать новые формы обучения. Говорят, что классика «преподаватель у доски, студент с книжкой» больше не работает. Сейчас внедряют такие формы, при которых отсидеться не получится. Президент будет необычайно молчалив: по всему видно – копит силы. Подзарядиться перед встречей со студентами ему предложат, пожалуй, самым необычным способом.

Есть ощущение, что зарядиться можно при желании и от этой женщины. Но всё это, конечно, преамбула. Студенчество сегодня – это полсотни вузов, в общей сложности под 300 тыс. человек. С этим сообществом нельзя не считаться. На связи с БГУ 5 университетов в регионах. На студенческом языке это стрим. И как принято сейчас говорить: в «телеге» такое не покажут.

Это раньше считали, что от сессии до сессии живут студенты весело, но в прошлом году всё изменилось. Участие в несанкционированных мероприятиях, а потом и их организация – то сидячие забастовки, то с песнями. Президент недоумевает: как они позволили себя подогреть? Он уверен: разлад внутри страны выгоден лишь тому, кто за её пределами. И если уж молодой человек решил учиться за границей, то для Президента большой вопрос – чему его там научат?

Президент убеждён: вокруг идёт борьба за белорусские умы. Так неужели у народа нет национальных амбиций? Для Александра Лукашенко они не в том, чтобы гулять по улицам под бело-красно-белым флагом.

Александр Лукашенко вспомнит, как и сам боролся за права студентов, но никогда – против кого-то. Да, Президент эмоционален. Но он ведь получил запрос. В БГУ приезжала Наталья Кочанова, это она передала: студенты ждут Президента. Он во многом отвечает на вопросы, которые ещё не звучат, но витают в воздухе.

Перераспределение полномочий – это и перераспределение ответственности. Александр Лукашенко не против, но просит это учитывать. А пока – спрос с него. Во всех смыслах.

Президент призывает: учитесь, а не играйте в политические игры. Вы можете просто не знать правил. А есть вопросы – стучитесь, и вас услышат.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Если будете вести себя по-хамски, ответ будет соответствующим. Я защищаю свою страну. Я у вас ни копейки не взял. Всё, что у меня есть, моя страна. Главное – не спешите, думайте своей головой. И тогда всё получится даже без меня».

Градус в аудитории как будто растёт. Александр Лукашенко даже попросит не стесняться подбрасывать дров.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Никакой постановки быть не должно. Мы встретились не для показухи».

И всё же студенты будут аккуратны в формулировках. Зайдут издали – про роль молодёжи и её участие в государственных делах.

Павел Гордеюк, студент 1-го курса Белгосуниверситета: «Готова и может ли молодёжь и готово ли государство содействовать нам?»

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Государство готово, и если оно не сделает подвижек в ближайшее время, то нечем будет крыть. А вы готовы? – Мы да, вот поэтому молодёжь и прибегает к альтернативным методам.

Они долго будут спорить, что же именно вывело молодёжь на улицы.

Павел Гордеюк, студент 1-го курса Белгосуниверситета: «Причиной является потеря связи с молодёжью. Мы другое поколение, ТВ не смотрим».

С этим сложно спорить, но Президент уверен: его оппоненты проиграли выборы досрочно, им оставалось одно – бросить клич и выводить людей. Ему обидно, что те же студенты, говоря их языком, повелись на призывы Telegram-каналов.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Как вы могли не понять, что нам готовят с Польши и Литвы интервенцию? И второй такой период – инаугурация. А вы не заметили, что российские ракетоносцы летали по периметру границы. Готовилась провокация. Как вы могли в это время идти против власти? А как мне проводить инаугурацию, когда накануне пришла информация, что готовится провокация с депутатами. Я поступил, как сумел».

Он вновь призовёт смотреть шире. Не судить о медали лишь по одной стороне. Тем более что перед Александром Лукашенко студент с амбициями будущего политика. И разве кто-то ещё так откровенно объяснит первокурснику, что вообще происходит?

Студенты зацепятся за тему дополнительных полномочий – для себя. Как вариант – студенты-дублёры для чиновников – и да, для Президента тоже. Попросят грантовой поддержки молодёжных инициатив, государственно-частного финансирования вузов. Президент не против любых предложений. Хотите свой, белорусский День студента – пожалуйста, решать вам! В околополитическую плоскость вернутся спустя много вопросов. Самой смелой окажется первокурсница.

Алина Мисун, студентка 1-го курса Белгосуниверситета: «Чрезмерное применение силы к протестующим. И понимаем, что протесты модерировались, но пострадали студенты. На какой стадии рассмотрения расследование жалоб от пострадавших? Применение амнистии?» Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Модераторы ответят по всей строгости закона. Чего там гулял? Я имею право помиловать, если ошибся – освободим и восстановим в вузе. Надо спокойно к этому подойти и персонально».

Возможно, именно то, что молодёжь на улицу вывели соцсети, заставило некоторых насторожиться – а как фильтровать? Удивительно, но это из уст студента прозвучит слово «цензура».

Павел Олихвер, магистрант 2-го года Брестского государственного университета: «Должна ли существовать цензура в соцсетях?» Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Мы к этому придём. Не мы должны быть зачинщиками. Кто породил змею – тот и должен. В Америке события похлеще, чем наши. Должен быть запрет на вмешательство в личную жизнь и разрушение общественно-политического строя государства».

При этом государство намерено попытаться законодательно защититься от вбросов в интернете. Так научил ли опыт Беларуси хоть кого-то на пространстве СНГ? Ведь города России зашатало. Президент уверен: на протестную активность уже никто не станет смотреть спустя рукава.

Нет, они говорили не только о политике. Протестная волна сошла – и бытовые вопросы вновь для многих выходят на первый план. Да и студенческое любопытство никто не отменял. Так что и о личном спрашивали. Куда собирается поступать младший сын Президента, как его воспитывали? Житейская физика и немного лирики на прощание.

Словно наэлектризованный воздух – и спустя несколько часов напряжение спало. Это сложно, конечно, донести до каждого, что думаешь. Но этим ребятам инсайдов сегодня точно хватило.

Эти пары не поставят зачёт и завтра не спросят домашку. Но сдавать экзамен всё равно придётся – только в жизни, а не в аудитории.

Фото: БЕЛТА

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