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Нужно ли терпеть головную боль, объяснил невролог

29.01.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Нужно ли терпеть головную боль, объяснил невролог

Даже если человек ощущает слабую головную боль, нужно стараться подавить ее сразу, используя обезболивающее. Об этом сообщил радио Sputnik врач-невролог, медицинский директор сети клиник «Семейная» Павел Бранд.

Специалист отметил, что регулярные головные боли являются весомым поводом, чтобы обратиться к врачу.

Бранд подчеркнул, что универсальных лекарств от головной боли нет. В случаях, когда голова болит редко, врач посоветовал пить любой нестероидный противовоспалительный препарат – ими лучше всего предотвращать разовую боль. Если головная боль мучает часто, по этому поводу нужно проконсультироваться со специалистом, который поможет подобрать обезболивающий препарат индивидуально. Эксперт предупредил, что неправильно выбранное лекарство может стать причиной воспалительных процессов в организме.

Павел Бранд отметил, что бывает вид головной боли, которая возникает, когда человек принимает неправильные обезболивающие. По его мнению, это весомый повод не экспериментировать со своим организмом, а оперативно обратиться к врачу за помощью.

 Фото: pixabay

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Даже если человек ощущает слабую головную боль, нужно стараться подавить ее сразу, используя обезболивающее. Об этом сообщил радио Sputnik врач-невролог, медицинский...
 
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