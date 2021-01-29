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Бело-красно-белая колонна гуляет по минской Масюковщине
Источник материала: Хартия'97
Бело-красно-белая колонна гуляет по минской Масюковщине
В микрорайоне звучит громкое «Жыве Беларусь!».
В Беларуси продолжаются ежедневные акции против узурпатора Лукашенко.
Минский микрорайон Масюковщина вышел на вечернюю разминку перед выходными, пишет телеграм-канал
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В микрорайоне звучит громкое «Жыве Беларусь!».
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