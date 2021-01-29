Источник материала: Хартия'97

Как должен проходить осмотр и личный досмотр на границе 29.01.2021, 22:25

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Какие у белорусов права при личном таможенном досмотре?

Последнее время белорусы сообщают, что их стали тщательнее проверять на границе, в некоторых случаях даже изымают ноутбуки. В таможне говорят, что это процедура стандартная. Tut.by решил разобраться, как должен проходить осмотр и личный досмотр на границе — какие права у граждан, могут ли у них изымать компьютеры и на какое время.

Таможня может проверять любого?

Таможенный контроль проводится выборочно, сотрудники выбирают ту форму контроля, которую считают наиболее подходящей, в том числе с точки зрения потенциальных рисков:

получение объяснений;

проверка таможенных, иных документов и (или) сведений;

таможенный осмотр;

таможенный досмотр;

личный таможенный досмотр;

таможенный осмотр помещений и территорий;

таможенная проверка.

Как должна проходить проверка?

Остановимся подробнее на трех видах таможенного контроля: осмотр, досмотр и личный досмотр (то, что чаще всего применяют в отношении обычных водителей и пассажиров).

При таможенном осмотре вы сами показываете вещи, которые провозите через границу. Сотрудники таможни визуально все осматривают, но не вскрывают запечатанные товары, не нарушают их целостность. При проведении таможенного осмотра багажа физлиц, транспортных средств для личного пользования акт таможенного осмотра составляется только в случае, если он будет использоваться таможенными органами при совершении таможенных операций, проведении таможенного контроля.

При таможенном досмотре сотрудники уже могут вскрыть запечатанные коробки, емкости, в которых вы провозите товары, то есть могут нарушить целостность обследуемых объектов. По итогу составляется акт, один экземпляр передают вам.

А уже при личном таможенном досмотре сотрудники таможни могут проверить, что находится непосредственно при вас: в карманах одежды и даже под одеждой. Но проводится такой досмотр только при наличии достаточных оснований полагать, что человек скрывает при себе и добровольно не выдает товары, перемещаемые через границу в нарушение закона. Личный таможенный досмотр проводится по решению руководителя подразделения таможенного органа либо замещающих его сотрудников. Решение оформляется письменно. Гражданина об этом предупреждают под подпись, знакомят с его правами и предлагают добровольно выдать товары, провозить которые через границу запрещено. Если человек отказывается поставить подпись, это указывают в документе, но досмотр все равно могут провести.

Проводит личный досмотр сотрудник того же пола, что и лицо, которое досматривают, при этом присутствуют двое понятых того же пола, происходит все в изолированном помещении, доступ других лиц туда запрещен. В случае, если нужно обследовать тело человека, в том числе с использованием специальной медицинской техники (так могут искать наркотики в организме), вызывается медработник. Действия сотрудников должны быть корректными и законными, чтобы не причинить вред здоровью и ущерб имуществу человека. По итогу досмотра оформляется акт, его составляют во время проведения досмотра или не позднее одного часа после его завершения. Один экземпляр акта передают лицу, в отношении которого проводился досмотр. Таким образом могут досмотреть и детей, но только в присутствии их законных представителей.

Какие у меня права при личном таможенном досмотре?

До начала проведения личного досмотра вы имеете право ознакомиться о принятом решении и о порядке проведения процедуры, а также ознакомиться со своими правами и обязанностями. Вы можете давать объяснения и заявлять ходатайства, добровольно выдать запрещенные товары, знакомиться с содержанием акта и вносить туда свои замечания, обжаловать действия сотрудников таможни. У вас есть право не давать объяснения против себя, членов семьи и близких родственников.

Могут ли забрать ноутбук и должен ли я давать свой пароль?

При возникновении подозрений, сотрудники таможни могут изъять товары для проведения экспертизы, в том числе мобильный телефон или ноутбук; В таком случае оформляется акт, один экземпляр передается вам. Важно, чтобы в документах были точно указаны все детали.

Таможенная экспертиза назначается в случае, если для разъяснения вопросов, возникающих при проведении таможенного контроля, требуются специальные или научные знания.

При назначении экспертизы вы можете заявлять ходатайство о постановке дополнительных вопросов эксперту, знакомиться с заключением и получать его копию, ходатайствовать о проведении дополнительной или повторной таможенной экспертизы.

Таможенная экспертиза проводится в срок, не превышающий 20 рабочих дней, в случае невозможности завершить ее за это время, срок может продлеваться.

Вы не обязаны давать пароль от техники — каждый имеет право на защиту от незаконного вмешательства в его личную жизнь, в том числе от посягательства на тайну его корреспонденции, телефонных и иных сообщений, на его честь и достоинство (ст. 28 Конституции), никто не должен принуждаться к даче показаний и объяснений против самого себя, членов своей семьи, близких родственников (ст. 27 Конституции).

Можно ли подать жалобу?

Вы имеете право обжаловать решения и действия таможенных органов, срок подачи жалобы — один год со дня нарушения.

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