Источник материала: Хартия'97

Очередная авария в Минске: в Тракторозаводском поселке без горячей воды остались 52 дома 6 29.01.2021, 21:50

3,071

Поврежден трубопровод.

В Тракторозаводском поселке в пятницу, 29 января, без горячей воды остались 52 дома. Причина – строители повредили трубопровод на улице Клумова, пишет kp.by .

Глава Партизанского района Владимир Лебедь рассказал, что при строительстве жилого дома по улице Клумова был поврежден трубопровод горячего водоснабжения диаметром 76 мм. На данный момент вода отсутствует в 52 домах.

- Сотрудники «Минских тепловых сетей» занимаются сейчас устранением аварии, а в ЖЭУ специально были созданы аварийные бригады. Ожидается, что горячее водоснабжение появится в домах ближе в 23 часам. Будут приняты все меры по восстановлению горячей воды. Продолжится работа и в выходные дни: специалисты будут проводить развоздушивание змеевиков, - отметил Лебедь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .