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Назван фрукт, который продлевает молодость
Источник материала: Хартия'97
Назван фрукт, который продлевает молодость
Эксперты провели эксперимент с соком этого фрукта.
Употребление гранатового сока замедляет процесс старения, тормозит развитие заболеваний сердца и онкозаболеваний. К такому выводу пришли ученые из научной лаборатории Amazentis and the Laboratory of Integrative Systems Physiology.
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Также ученые сообщают, что в гранате содержится уролитин А, который улучшает функционирование митохондрии в клетках. Это помогает предотвратить мышечную слабость и увеличить продолжительность жизни, а также защищает от болезней сердца и онкологии.
Последний факт ранее был доказан на примере рака простаты. Его главным индикатором является простатоспецифический антиген (ПСА). Мужчины, у которых уровень ПСА удваивается за короткий период времени, подвергаются повышенному риску смерти от рака простаты.
Употребление 237 мл гранатового сока в день замедляет время удвоения ПСА с 15 до 54 месяцев, тем самым снижая риск появления онкологии.
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Эксперты провели эксперимент с соком этого фрукта.
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