Источник материала: Хартия'97

Назван фрукт, который продлевает молодость 2 29.01.2021, 21:42

4,395

Эксперты провели эксперимент с соком этого фрукта.

Употребление гранатового сока замедляет процесс старения, тормозит развитие заболеваний сердца и онкозаболеваний. К такому выводу пришли ученые из научной лаборатории Amazentis and the Laboratory of Integrative Systems Physiology.

Как пишет «Обозреватель» , они проводили эксперимент на плодовых мушках. Эффект употребления граната был очевиден. Кроме того, что у насекомых повысилась физическая активность, длительность жизни самцов насекомых увеличилась на 18%, а длительность жизни самок – на 8%.

Также ученые сообщают, что в гранате содержится уролитин А, который улучшает функционирование митохондрии в клетках. Это помогает предотвратить мышечную слабость и увеличить продолжительность жизни, а также защищает от болезней сердца и онкологии.

Последний факт ранее был доказан на примере рака простаты. Его главным индикатором является простатоспецифический антиген (ПСА). Мужчины, у которых уровень ПСА удваивается за короткий период времени, подвергаются повышенному риску смерти от рака простаты.

Употребление 237 мл гранатового сока в день замедляет время удвоения ПСА с 15 до 54 месяцев, тем самым снижая риск появления онкологии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .