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Мультимиллионерша призналась в поедании кошачьих консервов ради экономии

30.01.2021 06:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Мультимиллионерша призналась в поедании кошачьих консервов ради экономии
Айми Элизабет. Кадр: AOL / Youtube
Жительница американского города Лас-Вегас, состояние которой составляет около 5,3 миллиона долларов, рассказала, что экономит на всем и ест кошачьи консервы, если не вписывается в бюджет. Ее историей поделилось издание The Mirror.

50-летняя Эми Элизабет (Aimee Elizabeth) называет себя самым экономным мультимиллионером в мире. Она старается тратить не более тысячи долларов за месяц, используя для экономии самые изощренные методы. Так, например, она знает, что ей нужно 22 минуты, чтобы нагреть воду в водонагревателе, поэтому она обычно держит его выключенным и включает лишь по таймеру перед тем, как принять душ.

Американка не покупает ничего нового и использует губки, пока они «не развалятся и не сгниют». У нее всего один нож, который она никогда не моет, чтобы не тратить воду. Дом достался Элизабет от бывшего мужа, и он регулярно проводит в нем уборку взамен на ее услуги тренера и консультанта по питанию.

Если Элизабет ближе к концу месяца понимает, что вдруг не вписывается в бюджет, она покупает и ест самые дешевые кошачьи консервы.

В свои регулярные командировки в Лос-Анджелес она ездит на машине, которой уже 17 лет, чтобы сэкономить на авиабилетах.

«Когда я впадаю в эти крайности, мне кажется, что люди видят это, и многих это раздражает, но мне все равно. Это экономит деньги», — пояснила Элизабет.

Ранее в сети распространилась фотография со свадебной трапезы экономных жениха и невесты. На снимках, сделанных подружкой невесты, видно, что гостям принесли пачку чипсов, пластиковый стакан с нарезанными соломкой огурцом и морковью, а также парой помидоров черри, два канапе с виноградом, сыром, клубникой и дыней и половину круассана.
 
 
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