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Бывший агент КГБ заявил о вербовке Трампа Россией 40 лет назад

30.01.2021 06:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Бывший агент КГБ заявил о вербовке Трампа Россией 40 лет назад
Дональд Трамп. Фото: Andrew Harrer-Pool / Getty Images
Российские спецслужбы взращивали Дональда Трампа как своего агента на протяжении 40 лет. Об этом бывший разведчик КГБ Юрий Швец заявил в интервью The Guardian.

«Бывают случаи, когда людей вербуют в студенческие годы, а потом они занимают важные должности; что-то вроде этого произошло и с Трампом», — рассказал разведчик британской газете. В книге Крэйга Унгера «Американский компромат» («American Kompromat»), в основу которой легли слова Швеца, говорится, что бизнесмен якобы впервые попал в поле зрения российских спецслужб еще в 1977 году, когда женился на чешской модели Иване Зельничковой.

Три года спустя он открыл отель «Гранд Хаятт Нью-Йорк», для которого купил 200 телевизоров у советского эмигранта Семена Кислина, который якобы сотрудничал с КГБ. Швец заявляет, что именно Кислин заприметил Трампа в качестве потенциального агента.

В 1987 году бизнесмен впервые посетил Москву и Санкт-Петербург вместе с супругой Иваной. Бывший разведчик утверждает, что агенты КГБ всячески умасливали Трампа и внушили ему идею пойти в политику. «Они досконально изучили его личность, понимали, что он за человек. В КГБ знали, что он чрезвычайно уязвим интеллектуально и психологически, подвержен лести», — заявил Швец.

Вскоре после возвращения в США Трамп начал всерьез размышлять о выдвижении в президенты от Республиканской партии. В том же 1987-м он опубликовал своего рода обращение к американскому народу, в котором обвинил союзную Японию в эксплуатации Соединенных Штатов и выразил скептицизм по поводу участия США в НАТО. По словам Швеца, в КГБ эту публикацию якобы встретили ликованием. Экс-разведчик также утверждает, что в Москве очень обрадовались победе Трампа на президентских выборах в 2016 году.

В апреле 2019 года спецпрокурор Соединенных Штатов Роберт Мюллер опубликовал доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. В докладе говорится о том, что Москва действительно вмешивалась в американский избирательный процесс, но существовавшие подозрения о связи российской стороны с Трампом подтвердить не удалось. Позднее Федеральным судом Вашингтона было постановлено, что связь «фабрики троллей» с российскими властями также не доказана.
 
 
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«Бывают случаи, когда людей вербуют в студенческие годы, а потом они занимают важные должности; что-то вроде этого произошло и с Трампом»
 
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