СК: Тиму Белорусских задержали в Минске с гашишем, он отпущен под залог

Популярный исполнитель Тима Белорусских (настоящее имя Тимофей Морозов) был задержан в игровом клубе Минска с гашишем, сообщила официальный представитель СК по Минску Екатерина Гарлинская.

По информации следователей, милиция задержала певца еще в ночь на 6 января. При личном обыске у него было обнаружено опасное наркотическое вещество – гашиш – массой 0,4 грамма.

В отношении артиста возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса (Незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов), сообщает «Спутник».

К настоящему времени Белорусских отпущен под залог.

Белорусских грозит ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы – от двух до пяти лет.