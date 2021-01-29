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СК: Тиму Белорусских задержали в Минске с гашишем, он отпущен под залог

30.01.2021 07:01 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Популярный исполнитель Тима Белорусских (настоящее имя Тимофей Морозов) был задержан в игровом клубе Минска с гашишем, сообщила официальный представитель СК по Минску Екатерина Гарлинская.

По информации следователей, милиция задержала певца еще в ночь на 6 января. При личном обыске у него было обнаружено опасное наркотическое вещество – гашиш – массой 0,4 грамма.

В отношении артиста возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса (Незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов), сообщает «Спутник».

К настоящему времени Белорусских отпущен под залог.

Белорусских грозит ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы – от двух до пяти лет.

Музыкант на своей странице в Instagram разместил видеообращение, в котором опроверг слухи. «До последнего игнорировал ситуацию, но вижу, что нереально. Ребятки, заявляю вам открыто, в лоб: всё, что вы читаете, где-то видите — неправда. Я нахожусь дома, да, но я не под арестом. Всё как всегда. Ребятки, наркотики — это плохо, это надо понимать. Поэтому не знаю, чё вы там почитали, но… расходимся», — цитируют Тиму Белорусских Naviny.by.

 
Теги: Минск
 
 
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Популярный исполнитель Тима Белорусских (настоящее имя Тимофей Морозов) был задержан в игровом клубе Минска с гашишем, сообщила официальный представитель СК по...
 
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