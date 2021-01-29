Долидович о возможном признании БЧБ-флага экстремистским: Значит ли это, что я фашист, раз выступал под этим стягом?

"На тему флага. Если признают БЧБ-флаг экстремистским (ничему не удивлюсь) значит ли это, что я фашист, раз выступал в Лиллехаммере в 1994 году под этим стягом? И что делать с архивными фото с той Олимпиады – рвать и сжигать, чтобы не расстреляли?" –Долидович в своем фэйсбуке.